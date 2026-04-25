La inflación de abril bajará pero la economía seguirá como un boxeador noqueado

Para alivio del Gobierno el dato de abril será mucho mejor que el 3,4% de marzo. El problema es la actividad que no da señales claras de una recuperación fuerte. Empresarios miran al 2027.

En la Casa Rosada respiran más tranquilos. Los primeros datos de inflación de abril indican que va a estar más bajo que el pico de marzo de 3,4%. Las primeras estimaciones de las consultoras privadas anticipan que se ubicará entre el 2,4 y el 2,6%.

En este mes el precio de la carne se estabilizó, lo que impacta favorablemente el IPC que elabora del INDEC todavía con los viejos ponderadores, donde ese rubro tiene mas importancia que los servicios.

"Según nuestros relevamientos , la cuarta semana del mes arrojó una inflación semanal de 0,1% (mínimo desde junio 2025), consolidando la idea de que los shocks que impulsaron la inflación en los últimos meses parecen haber quedado atrás", señaló la consultora Equilibra

En un informe indicó que los precios "Regulados y los Estacionales deflacionaron 0,4% y 0,6% respectivamente, por bajas en frutas, verduras, ropa y nafta".

En ese sentido, el informe indica que "la estabilidad del precio de la carne ayudó a que Alimentos y Bebidas no estacionales subiera 0,3% semanal y la inflación Núcleo de 0,4%"."Anticipamos para abril una desaceleración de 1 punto de la inflación", concluye la consultora.

Tal vez se cumplan así los anticipos del presidente Javier Milei sobre que los precios se van a "derrumbar" y que por ello hay que "tener paciencia". No obstante, se está lejos de alcanzar una cifra "normal" que arranque con cero.

En abril el Gobierno argentino la segunda revisión del acuerdo con el FMI. Precisamente, durante ese mes el organismo cambió las proyecciones macro del país. De un crecimiento de 4% que estimaba en octubre de 2025 bajó a 3,5%, y lo más importante: de una inflación de 16,4% subió a 30,4%. Eso implica que en lo que resta del año resultaría inviable que el IPC arranque en algún mes con 1 adelante.

Sendero errático

El dato de la actividad de febrero que publicó el INDEC con una baja de 2,6% fue como el golpe de un drone al relato del gobierno. Si bien se esperaba que no fuera bueno, fue bastante peor de lo esperado. La economía se mueve como un boxeador noqueado. Tiene meses de suba seguidos de períodos de baja, aunque no muy pronunciados.

Según señala la Fundación Mediterránea, aún con la volatilidad que presenta la actividad económica, se ubica 3,5% por encima del nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la presidencia de Milei.

"Con la importante merma en febrero se registra una caída de 2,1% respecto al mismo mes de 2025. Hay que remontarse a 2024 para encontrar registros de caída interanual de esa magnitud", dice la entidad con sede en Córdoba.

En un informe señala que "aunque los indicadores anticipados de marzo (datos sectoriales) brindan algo de optimismo, el dato oficial de actividad económica contribuye a incrementar las dudas acerca de si la economía está entrando en una fase de crecimiento o si seguirá en un sendero errático como en los últimos meses".

Los empresarios arman su juego

A partir de la segunda mitad de este año se comenzará a mover la maquinaria electoral nuevamente con vistas al 2027. El presidente Javier Milei supo ganar respaldo de empresarios como Marcos Galperin, de Mercado Libre, pero a la vez creó enemigos con quienes ya no tiene vuelta. Se trata de Paolo Rocca, de Techint, a quien el mandatario lo ha llamado despectivamente "señor chatarrín".

El empresario del acero se reunió con Mauricio Macri, a quien invitó a almorzar a su propia casa y allí le pidió que el Pro participe en la elección de 2027. Todos los industriales están a la espera de que aparezca algún moderado que proponga un programa económico que mantenga los aspectos más prolijos del programa de Milei, pero con un tipo de cambio más alto que regenere la actividad del sector.

En ese contexto de interna empresario/política reaparece esta semana el ex titular de la UIA convertido en referente pyme, José Ignacio de Mendiguren (¿apoyará a Axel Kicillof?). En una entrevista atacó a la conducción de Martín Rappallini por haber defendido a Rocca de las críticas del oficialismo. "La UIA no tiene necesidad de defender a Techint", dijo. Mientras tanto Rappallini y un grupo de industriales está en Italia, tratando de afianzar contactos. No es raro que sea Italia: el grupo Techint tiene una pata en Argentina y la otra en Italia, de donde es originaria la familia Rocca.