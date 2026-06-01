Lanzan un simulador gratuito para saber si conviene comprar o alquilar

La plataforma incorpora datos vinculados con inflación, evolución de cuotas, ingresos familiares, ahorro disponible, plazos de financiamiento y variaciones esperadas en los precios inmobiliarios.

En un mercado inmobiliario que viene viendo un regreso del crédito hipotecario , la Universidad Nacional de San Martín ( UNSM ) lanzó un simulador gratuito para definir si es mejor comprar o alquilar una propiedad.

La plataforma permite proyectar distintos escenarios financieros para determinar si conviene comprar una vivienda mediante un crédito hipotecario o continuar alquilando, en un contexto donde los bancos volvieron a expandir las líneas UVA .

La calculadora fue desarrollada por el Centro de Estudios Económicos Urbanos de la UNSM y permite comparar el costo total de un alquiler y una compra financiada. Para esto, incorpora datos vinculados con inflación, evolución de cuotas, ingresos familiares, ahorro disponible, plazos de financiamiento y variaciones esperadas en los precios inmobiliarios.

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Su objetivo es responder una de las preguntas que más consultas genera actualmente entre familias de ingresos medios, luego de que varias entidades financieras reactivaran sus carteras hipotecarias durante 2025 y comienzos de 2026. Esto en un contexto de recuperación parcial de las operaciones inmobiliarias que modificó las condiciones tradicionales del acceso a la vivienda.

A diferencia de los simuladores bancarios convencionales, que sólo calculan cuotas y requisitos crediticios, la plataforma incorpora variables macroeconómicas y escenarios de evolución patrimonial a largo plazo. El usuario puede modificar parámetros relacionados con inflación futura, aumentos de alquileres, tasas hipotecarias y capacidad de ahorro para obtener proyecciones personalizadas.

La situación de los créditos hipotecarios UVA

El interés por este tipo de simulaciones apareció junto con la reactivación de los créditos hipotecarios UVA impulsada por bancos públicos y privados durante los últimos doce meses. Varias entidades redujeron progresivamente las tasas reales aplicadas sobre estos préstamos y ampliaron los montos máximos financiables, lo que permitió que miles de familias volvieran a analizar operaciones que habían quedado suspendidas durante varios años.

El fenómeno se reflejó especialmente en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, donde el financiamiento comenzó a recuperar protagonismo dentro de las operaciones de compraventa.

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Sin embargo, la recuperación crediticia comenzó a mostrar señales de desaceleración durante el segundo trimestre: por ejemplo, en CABA se formalizaron apenas 609 escrituras con hipoteca, una caída cercana al 49% interanual, y en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.023 hipotecas, una reducción interanual superior al 50%. Varios analistas atribuyeron parte de esta desaceleración a un aumento de las exigencias bancarias, la cautela de los compradores frente a la evolución futura de las cuotas UVA, y una menor disponibilidad de propiedades aptas para crédito.