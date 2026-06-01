Documentos, alojamiento y bebidas alcohólicas: las advertencias para argentinos que viajen al Mundial 2026

El Gobierno Nacional dio a conocer qué deberán tener en cuenta los hinchas que viajen a Estados Unidos.

La Cancillería Argentina lanzó un informe detallado con requisitos, seguridad, asistencia consular y consejos para evitar problemas durante el Mundial 2026.

A tan sólo 10 días del comienzo del Mundial 2026 , el Gobierno Nacional brindó una guía con recomendaciones clave para los argentinos que viajen a Estados Unidos, México y Canadá para seguir a la Selección Argentina. El documento fue difundido por Cancillería y cuenta con información sobre requisitos de ingreso, asistencia consular, seguridad y más.

La guía, presentada en formato PDF y compuesta por una extensa cantidad de páginas, ofrece informes generales de los tres países anfitriones, así como información específica sobre las ciudades estadounidenses que albergarán partidos del torneo mundialista.

En situaciones de emergencia, el informe indica llamar al 911 en caso de riesgo de vida, acudir a centros “Urgent Care” para afecciones leves y advierte que no siempre es posible obtener medicamentos sin receta médica válida en el país.

En tanto, sobre el alojamiento, se aconseja conservar los comprobantes y evitar estafas mediante tres medidas: no pagar por transferencia directa, usar medios seguros como PayPal y evitar envíos de dinero a terceros.

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Qué deberán tener en cuenta los argentinos que viajen a Estados Unidos

En el país donde la Selección jugará sus partidos de fase de grupos y eventuales cruces eliminatorios, se exige:

contar con pasaporte vigente.

vigente. visa estadounidense.

estadounidense. pasajes de ida y vuelta.

comprobantes de solvencia económica.

disponer de seguro médico amplio.

utilizar tarjetas de crédito o débito.

Respecto al transporte, la guía aclara que se puede conducir en Estados Unidos con licencia argentina vigente, aunque recomienda tramitar el Permiso Internacional de Conducir. También advierte que cada estado tiene sus propias normativas.

Sobre la seguridad en el país, se indicó que los controles son estrictos, que está prohibido consumir alcohol en la vía pública o dentro de vehículos y que la edad mínima para beber es de 21 años. Además, se recomienda evitar conflictos, ya que la portación de armas es legal bajo ciertas condiciones.

Selección Argentina entrenamiento Los jugadores de Boca y de River que fueron citados para entrenar con la Selección Argentina.

Para el momento de partidos, la Cancillería recordó que las entradas a los partidos serán digitales y deberán presentarse desde el celular.

Además, advierte que la compra por canales no oficiales puede invalidar el acceso. No serán válidas las capturas de pantalla, fotografías de entradas ni códigos QR impresos.

Cómo evitar estafas en hospedajes y alquiler de autos

Uno de los puntos centrales de la guía está relacionado con las estafas, especialmente en reservas de hospedaje y alquiler de vehículos.

Entre las recomendaciones figuran:

Conservar siempre los comprobantes de reserva.

Evitar transferencias bancarias directas a particulares.

Utilizar plataformas y medios de pago seguros.

No realizar pagos fuera de los sistemas oficiales de las aplicaciones.

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Normas de convivencia que se deberán respetar durante el Mundial 2026

La guía pone especial énfasis en las normas de convivencia y seguridad. Entre las principales advertencias, señala que:

Está prohibido consumir alcohol en la vía pública.

en la vía pública. No se puede beber dentro de vehículos, incluso si el conductor no consumió.

dentro de vehículos, incluso si el conductor no consumió. La edad mínima para comprar y consumir alcohol es de 21 años.

Los controles de seguridad suelen ser estrictos en estadios y sitios turísticos.

Además, recomienda evitar discusiones o enfrentamientos, recordando que en distintos estados la portación de armas es legal bajo determinadas condiciones.