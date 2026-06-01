Los 5 productos que PAMI entrega gratis en junio 2026: quiénes acceden y cómo pedirlos

El PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) provee 5 productos muy necesarios y de manera gratuita en junio de 2026 . ¿Quiénes pueden acceder a estos beneficios ?

El PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) ofrece en su sección Trámites Web un amplísimo número de servicios e insumos . Allí pueden encontrarse médicos de cabecera; especialidades médicas –oncología, gastroenterología, cirugía general, fisiatría y cardiología-; medicamentos; servicios médicos como traslados en ambulancia o móvil, insulinas o cuidados paliativos domiciliarios. También es posible acceder a 5 productos muy necesarios y de manera gratuita en junio de 2026 . ¿Quiénes pueden solicitar estos beneficios y en qué consisten?

Es oportuno recordar que, mediante este programa de beneficios , el PAMI contempla fundamentalmente elementos que apuntan directamente a mejorar la calidad de vida de sus afiliados con problemas de movilidad o necesidades médicas específicas.

En junio de 2026, el PAMI provee 5 productos en forma gratuita a sus afiliados jubilados y pensionados.

Los 5 productos que el PAMI entrega gratis en junio de 2026 y quiénes pueden acceder

En junio de 2026, el PAMI provee de los siguientes 5 productos en forma gratuita a sus afiliados jubilados y pensionados::

Colchón antiescaras: consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.

consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras. Inodoro portátil: consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades.

consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades. Trapecio para camas: dispositivo de apoyo que ayuda a los pacientes a cambiar de posición o incorporarse sin asistencia permanente.

dispositivo de apoyo que ayuda a los pacientes a cambiar de posición o incorporarse sin asistencia permanente. Anteojos: un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales cada dos años.

un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales cada dos años. Entrega de pañales a domicilio: es sabido que los pañales representan un artículo de extrema importancia para aquellas personas mayores que enfrentan problemas de incontinencia.

Cómo tramitar ante el PAMI la entrega de cualquiera de los 5 productos gratis

Para tramitar ante el PAMI la entrega de cualquiera de los 5 productos gratis mencionados más arriba, los afiliados deberán presentar la siguiente documentación:

DNI.

Credencial de afiliación.

Receta electrónica vigente.

Orden Médica Electrónica (en los casos que corresponda).

Cabe resaltar que, sin esta documentación, el sistema no permite avanzar con la solicitud.

Asimismo, el PAMI informa que las entregas suelen realizarse dentro de los 30 días posteriores a la última provisión. Además, como cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio declarado, en consecuencia no hace falta que el afiliado esté presente si alguien de la familia puede recibirlo por él.

anteojos pami jubilados 1200 El PAMI les entrega a sus afiliados un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos.

En el caso específico de los pañales para adultos, por citar un ejemplo entre los 5 productos disponibles gratis, el PAMI consigna que la entrega de los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) para afiliados se realiza directamente en el lugar de residencia declarado ante el PAMI e incluye el insumo de pañales y apósitos. Esta modalidad de entrega puerta a puerta es más cómoda, simplifica los trámites y elimina intermediarios.

El PAMI subraya que es importante recordar verificar y actualizar el domicilio de entrega, número de celular y/o correo electrónico. También es posible comunicarse al 138 - PAMI Escucha y Responde- o acercarse a una agencia PAMI para corroborar los datos de entrega. También es posible hacerlo a través de la app Mi PAMI, en la sección Mi perfil > Mis datos