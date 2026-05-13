Guía para jubilados de PAMI: paso a paso para obtener anteojos gratis

A continuación, ofrecemos una sencilla guía para que los jubilados de PAMI puedan acceder a los anteojos sin cargo .

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales cada dos años. ¿De qué manera tramitar ante el PAMI los anteojos sin cargo para jubilados ?

A su vez, el PAMI consigna que esta prestación está a cargo de cada afiliado que, una vez atendido por el médico especialista, puede elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos . En los casos donde no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado . El afiliado deberá concurrir a la óptica para realizar la prueba.

El PAMI consigna que esta prestación está a cargo de cada afiliado que, una vez atendido por el médico especialista, puede elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos.

Guía paso a paso para que los afiliados al PAMI puedan obtener los anteojos gratis

Para tramitar ante el PAMI los anteojos sin cargo para jubilados, se deberá presentar la siguiente documentación y cumplimentar los siguientes pasos:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo , firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line)

donde conste la prescripción del , firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line) Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

El afiliado interesado en gestionar los lentes gratuitos deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante (de cartilla).

La OME está plasmada en sistema y ambos prestadores tienen acceso a ella, por lo cual no es necesario imprimirla. Asimismo, el organismo indica que no será necesario concurrir a la Agencia ya que puede elegir entre las ópticas de la cartilla PAMI. Asimismo, remarca que la óptica es de libre elección dentro del territorio nacional.

Es importante resaltar que para cumplimentar este trámite no se requiere gestionar un turno previo en PAMI. El afiliado o su apoderado pueden realizar la gestión directamente en la óptica de su elección, siempre que esta se encuentre dentro de la cartilla de prestadores del organismo.

Anses-Jubilados-Computadora.jpg El afiliado interesado en gestionar los lentes gratuitos deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante.

El servicio que brinda el PAMI a sus afiliados para encontrar la óptica más conveniente

El PAMI pone a disposición de los jubilados un buscador de ópticas en su sitio web. Allí deberán seleccionarse provincia y ubicación y también el servicio médico requerido: Óptica-Anteojos; Óptica-Lentes de contacto u Óptica Sistema de Visión Subnormal. Asimismo, el PAMI apunta que los afiliados deben retirar sus anteojos luego de unos días, sin necesidad de gestionar un turno previo para la entrega.

Es oportuno señalar que, para realizar consultas adicionales, el PAMI habilitó su línea de atención al 138 (PAMI Responde) de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas.