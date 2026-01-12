Atención jubilados: el trámite para dejar de tener Pami y elegir prepaga u obra social

Al momento del trámite, las personas pueden elegir mantener su prestador de salud actual, sin la obligatoriedad de pasarse a la obra social de adultos mayores.

A diferencia de la creencia popular, los jubilados y pensionados pueden continuar afiliados a sus obras sociales o prepagas , sin la necesidad ni la obligatoriedad de pasarse al Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados ( INSSJP ), más conocido como el PAMI . La clave está en el momento de realizar el trámite de jubilación.

Al momento de aprobarse la jubilación, se inicia automáticamente el traspaso al PAMI . Sin embargo, esta alternativa es voluntaria y opcional, por lo que si se quiere continuar con la misma obra social o prepaga, hay que indicarlo antes de la finalización del proceso . Si un jubilado se suma al PAMI, pierde por completo su afiliación al servicio de salud que tenía hasta ese momento.

A la hora de jubilarse y no optar por pasarse al PAMI, se recomienda seguir con la misma obra social y evitar cambios, ya que muchas de ellas no aceptan nuevos afiliados de edad avanzada o buscan desincentivarlo, ofreciendo prestaciones básicas y a precios muy elevados . La ANSES precisó que un jubilado o pensionado tiene derecho a cambiar hasta una vez por año entre las obras sociales que se encuentren en la lista de las habilitadas.

Cómo transferir los aportes de PAMI a una obra social

Tanto los trabajadores en relación de dependencia como los monotributistas pueden continuar derivando sus aportes a la misma obra social al jubilarse. Sin embargo, es crucial que, al tramitar la jubilación, no se den de alta en el PAMI, ya que de hacerlo perderían la posibilidad de mantener la prestación de salud que tenían en ese momento.

Cuando se inicia el trámite de jubilación o pensión, se debe presentar el Formulario Derivación de Aportes de Obra Social (PS.5.7) firmado por el empleador. ANSES, de acuerdo a la obra social consignada en el formulario, asignará un código de obra social en la prestación previsional conforme a:

Si la obra social era provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, al momento de jubilarte te corresponderá la misma.

Si hubiese sido DIBA, Di.B.P.F.A., IOSE, O.S.Le.R.A, O.S.Mi.S.S o o Unión Personal se puede continuar con ellas u optar por PAMI al momento del inicio del trámite.

Si la obra social no es ninguna de las mencionadas, se asignará PAMI. Luego se deberá solicitar un turno para realizar la afiliación presentando la Constancia de Empadronamiento (CODEM) entregada por ANSES.

Cuando se otorga la jubilación o pensión, la obra social elegida o asignada se identifica mediante la Constancia de Empadronamiento (CODEM), donde constan los datos personales, el grupo familiar y el prestador de salud.

Los afiliados también pueden incluir en su prestación a las siguientes personas:

Cónyuge o conviviente.

Hijos de cónyuge o conviviente.

Hijos solteros menores de 21 años o hasta 25 años si se encuentran estudiando.

Hijos con discapacidad sin límite de edad.

Qué prepagas aceptan jubilados en enero 2026

En el marco de la medicina privada, distintas prepagas cuentan con planes destinados a jubilados y pensionados permitiendo, mediante el pago de una cuota mensual el acceso a una amplia red de médicos, clínicas y sanatorios. Cabe destacar que, en el caso de que una persona no sea cliente de una prepaga y desee afiliarse al momento de su jubilación, la empresa no puede rechazar dicha solicitud por motivos de edad.

Sin embargo, estas prestadoras suelen establecer precios diferenciales según las franjas etarias, por lo que afiliarse después de los 60 suele ser más costoso. Los planes más económicos incluyen atención ambulatoria, mientras que los más costosos abarcan internación, odontología, oftalmología y otros servicios adicionales.

Dentro de las prepagas que aceptan a jubilados en Argentina se destacan:

Osde

Sancor Salud

Swiss Medical

Alta Salud

Galeno

Sipssa

La elección de una empresa de medicina prepaga dependerá, en gran parte, del presupuesto que tenga cada individuo.