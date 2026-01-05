La ANSES confirmó el monto exacto que recibirán los jubilados y beneficiarios de pensiones y asignaciones. Cuáles son las fechas de pago.

Confirmado Anses: los jubilados cobran con aumento desde esta fecha de enero 2026

El Gobierno oficializó el aumento de enero para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En ese sentido, definió los montos totales que recibirán y las fechas de pago.

Así, en el primer mes del año los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento de 2,47%, que va en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fue del 2,5 %. Este ajuste se aplica de manera automática sobre jubilaciones y pensiones, según lo establece la normativa vigente desde 2024.

Según lo indica la ANSES en su sitio web, "quienes cobran la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos , recibirán $419.299,32". En tanto, aclar que "las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto".

En cuanto a las prestaciones previsionales, "con el bono de $70.000 que se otorgará el primer mes del año", los montos totales quedarán de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52

Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32.

El cronograma de pagos de ANSES: cuándo cobro

Como es habitual, el organismo de previsión social estableció el calendario de pagos según la terminación del número de documento.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0.

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1.

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6.

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9.

jubilados.jpg Se oficializó la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares.

Qué pasa con las asignaciones

En enero, las asignaciones familiares y universales también recibirán el aumento del 2,47% ya que, de la misma manera que sucede con las jubilaciones, "los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el Indec".

En ningún caso, dice el decreto 247/2024, "la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”. De esta forma, los valores actualizados serán los siguientes:

La Asignación Universal por Hijo será de $125.518 ,

, La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $408.705

La Asignación Familiar por Hijo a $ 62.765

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $204.361.

El calendario de pagos de la AUH