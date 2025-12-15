PAMI ofrece anteojos para los jubilados en diciembre de 2025: cómo acceder

La obra social delos jubilados otorga lentes y elementos esenciales para los adultos mayores, como sillas de ruedas o colchones antiescaras. Cómo acceder al beneficio.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) continua con la entrega anteojos recetados y equipamiento especial para personas con movilidad reducida. Este beneficio busca aliviar los gastos de salud de sus afiliados y asegurarles el acceso a insumos esenciales.

La iniciativa incluye , además, elementos como sillas de ruedas, colchones antiescaras y trapecios para camas. En el caso de los anteojos , precisan en el sitio web oficial, " PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año prestacional".

El programa tiene una cobertura total del costo de los anteojos, incluyendo tanto el armazón como los cristales, de acuerdo con la prescripción de un oftalmólogo. En este sentido, la receta médica tiene una validez de 150 días, un plazo que permite a los afiliados gestionar sus lentes con tranquilidad.

En tanto, PAMI ofrece también el equipamiento especial para aquellas personas que necesitan apoyo en su movilidad o cuidados en el hogar, como es el caso de inodoros portátiles y colchones adaptados.

¿Quién puede hacer el trámite?

Según explican en el sitio web de PAMI, "la prestación está a cargo de cada afiliado que, una vez atendido por el médico especialista, puede elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos".

En los casos en que el beneficiario no pueda trasladarse por sus propios medios, detallan de manera oficial, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado. No obstante, será necesario que el beneficiario concurra a la óptica para realizar la prueba.

Qué documentación se necesita para acceder al beneficio

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (Orden Médica Electrónica) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line)

Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

Cómo gestionar los beneficios de PAMI

Los pasos para obtener los beneficios que otorga PAMI son los siguientes:

Solicitar un turno con un oftalmólogo de PAMI .

. Asistir a la consulta, donde el especialista emitirá la Orden Médica Electrónica (OME) con la prescripción detallada.

(OME) con la prescripción detallada. Dirigirse a una óptica habilitada con la orden médica, DNI y credencial de PAMI.

Elegir el armazón entre las opciones disponibles y esperar la fabricación de los lentes.

Retirar los anteojos, sin necesidad de coordinar un nuevo turno.

En el caso del equipamiento especial -sillas de ruedas o colchones antiescaras- el trámite puede realizarse de forma virtual, a través de la web de PAMI, o de forma presencial en una agencia con turno previo. En ciertas circunstancias, si el médico carga la OME de forma digital, el proceso se automatiza y no requiere acciones adicionales por parte del afiliado.

Dónde hacer consultas sobre PAMI

El Programa ofrece atención telefónica a través de su línea 138 (PAMI Responde), de lunes a viernes entre las 8 y las 20. A través de esa vía de contacto, con un asesoramiento personalizado, se pueden resolver diversas dudas.