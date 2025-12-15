Violento robo en un mayorista: delincuentes entraron a un depósito armados y encapuchados

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad del local se puede ver como un grupo de hombres ingresa al lugar portando armas largas.

Un nuevo episodio de inseguridad vuelve a golpear a los comerciantes: esta vez, el blanco fue un supermercado mayorista, donde delincuentes armados ingresaron al depósito y huyeron con la recaudación . Las cámaras de seguridad registraron la violenta secuencia del robo , que se encuentra bajo investigación policial.

El episodio ocurrió el pasado 9 de diciembre, en el depósito de un mayorista ubicado en calle Horacio Quiroga, entre Ruta 8 y Francisco Beazley, en el partido de Malvinas Argentinas, perteneciente a la localidad de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

Según se observa en las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia del establecimiento, al rededor de las 15:25 un automóvil Toyota Etios de color blanco i ngresó por el portón trasero del depósito, que se encontraba abierto. Del vehículo descendió un primer hombre que, de manera directa y decidida, se dirigió hacia el conductor de un camión perteneciente a la empresa, el cual estaba estacionado dentro del predio y permanecía bajo su supervisión, y lo obliga a descender.

Simultáneamente, el resto de los delincuentes, todos encapuchados y portando armas de fuego, descendieron del automóvil e ingresaron al depósito, mientras el conductor del Etios realizaba maniobras con rapidez para dar vuelta el vehículo y dejarlo listo para la huida inmediata. Las primeras hipótesis de los investigadores indican que el Toyota podría haber circulado con una chapa patente apócrifa, lo que refuerza la posibilidad de que el vehículo se encontraba preparado específicamente para cometer el delito.

El robo levantó sospechas: ¿hubo un entregador?

El resto de los delincuentes ingresó rápidamente a las instalaciones, donde irrumpieron en la oficina administrativa y se llevaron la recaudación como botín. Afortunadamente, a pesar de la violencia con la que actuaron y de que portaban armas largas, no hubo personas heridas. “Se llevaron sólo dinero, sin lesionados”, indicaron fuentes cercanas al caso, según compartió el medio Infobae.

La investigación quedó en manos de la UFI N°24 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Karina Carbonella, quien trabaja en forma conjunta con la comisaría local para dar con los responsables del asalto.

El video de la cámara de seguridad del depósito se convirtió en la prueba clave que están analizando los investigadores para identificar a la banda que protagonizó el robo. Además, revisan otras grabaciones para reconstruir el recorrido de los delincuentes durante la huida y buscar cualquier dato que permita su identificación.

Según informó el portal La Noticia 1, no se descarta la posibilidad de que los ladrones hayan contado con un entregador que les proporcionara información estratégica sobre el funcionamiento interno del mayorista, facilitando así la ejecución del asalto.