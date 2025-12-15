Payaso armado y disparos al aire: violento asalto quedó grabado en José C. Paz

Junto a dos cómplices más, el delincuente enmascarado asaltó violentamente a un hombre que fue sorprendido en la puerta de su casa.

Tres delincuentes, uno con una máscara de payaso, sorprendieron al vecino en un robo

Al menos tres delincuentes asaltaron este domingo a un hombre , uno de ellos resaltó, ya que tenía una máscara de payaso similar a la de la película "IT". El hecho tuvo lugar en el partido de José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

Alrededor de las 13:00 horas de este domingo, delincuentes asaltaron a un vecino en el barrio Sarmiento de aquel partido. La secuencia, tuvo lugar en cercanías a la intersección de las calles Juan B. Justo y Tomás Guido y quedó registrada por una cámara de seguridad.

Allí se observa que el ladrón, apodado "Tenazas" por tener tres dedos en cada mano , atacó junto a dos cómplices. La cámara de seguridad registró que el ladrón enmascarado junto a su cómplice, que estaba a cara descubierta, descendieron de un rodado y a punta de pistola amenazaron a la víctima .

Delincuente enmascarado protagonizó un violento robo a punta de pistola

Luego de robar una notebook y elementos personales, subieron al auto y el ladrón de remera amarilla disparó al aire para intimidar.

Según denunciaron los vecinos de la zona en redes sociales, existió un presunto intento de secuestro a una joven en cercanías al lugar del robo y alrededor de las 13 horas.

El tío de la joven escribió en Facebook: "Bajó el de la máscara y le dijo cállate y subí al auto, ella empezó a correr y gracias a Dios, una pareja la acompañó hasta la casa".

Por el momento, los ladrones no fueron identificados y son buscados por la Policía.

denuncia secuestro ladron payaso

Intentó robarle a un gendarme y terminó asesinado en medio de un tiroteo

Un intento de robo terminó en un feroz tiroteo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, donde un delincuente fue asesinado y tres personas resultaron heridas.

De acuerdo con las primeras informaciones, una banda de entre cinco y seis ladrones que se movían en dos autos sorprendieron a un gendarme en la puerta de su casa.

En cuestión de segundos, los delincuentes trataron de robarles sus pertenencias, pero el agente sacó el arma y respondió a los tiros. En ese momento se desató una balacera en plena calle que terminó con un delincuente muerto y las víctimas, heridas.

robo delincuente la matanza

La víctima, que estaba vestido de civil junto a su pareja, respondió a tiros para evitar el asalto y se desató una lluvia de balas. Por un lado, el gendarme recibió un disparo en la boca y su pareja terminó con una herida de bala en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Ballestrini, donde quedaron internados en grave estado.

Los delincuentes no salieron ilesos de este conflicto. Uno de ellos recibió un disparo y murió en el lugar, mientras que otro de sus cómplices resultó herido pero logró escapar.

En medio del caos, un joven que trabaja como delivery y pasaba por el lugar fue alcanzado por un balazo en la pierna. Está fuera de peligro.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad y buscan pistas para atrapar a los integrantes de la banda que lograron escapar tras el tiroteo.