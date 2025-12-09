Video: intentó robarle a un gendarme y terminó asesinado en medio de un tiroteo

El brutal momento ocurrió afuera de la casa del agente. Tres personas más resultaron heridas. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad.

Un intento de robo terminó en un feroz tiroteo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, donde un delincuente fue asesinado y tres personas resultaron heridas.

De acuerdo con las primeras informaciones, una banda de entre cinco y seis ladrones que se movían en dos autos sorprendieron a un gendarme en la puerta de su casa.

En cuestión de segundos, los delincuentes trataron de robarles sus pertenencias, pero el agente sacó el arma y respondió a los tiros. En ese momento se desató una balacera en plena calle que terminó con un delincuente muerto y las víctimas, heridas.

Cómo ocurrió el intento de robo que terminó con la vida de un delincuente

La víctima, que estaba vestido de civil junto a su pareja, respondió a tiros para evitar el asalto y se desató una lluvia de balas. Por un lado, el gendarme recibió un disparo en la boca y su pareja terminó con una herida de bala en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Ballestrini, donde quedaron internados en grave estado.

Los delincuentes no salieron ilesos de este conflicto. Uno de ellos recibió un disparo y murió en el lugar, mientras que otro de sus cómplices resultó herido pero logró escapar.

En medio del caos, un joven que trabaja como delivery y pasaba por el lugar fue alcanzado por un balazo en la pierna. Está fuera de peligro.

El caso quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza. El fiscal Claudio Fornaro ordenó una serie de medidas urgentes y pidió la intervención de equipos del GTO para dar con los delincuentes que siguen prófugos.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad y buscan pistas para atrapar a los integrantes de la banda que lograron escapar tras el tiroteo.

