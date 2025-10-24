Un gendarme mató a un adolescente de 15 años que lo quiso asaltar con un arma de juguete

El suboficial fue abordado por cuatro ladrones y se defendió a los tiros. Los detalles del violento hecho.

Un gendarme mató a un adolescente que intentó robarle la moto en la localidad bonaerense de Monte Grande.

Un suboficial de Gendarmería protagonizó un violento episodio, cuando cuatro ladrones intentaron robarle la moto mientras se desempeñaba, en su día libre, como chofer de aplicación. Cuando intentaron golpearlo, el hombre se defendió con disparos de su arma reglamentaria, matando a uno de los asaltantes, un adolescente de 15 años.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Río Grande y Herminio Constanzo, en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Esto activó una investigación judicial para esclarecer si el accionar del efectivo se enmarca en exceso de legítima defensa.

Tras el tiroteo, el suboficial logró comunicarse con la Policía, que acudió rápidamente al sitio del hecho. Poco después, los peritos de la Policía Científica iniciaron las tareas de recolección de evidencia para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Durante las pericias, los investigadores incautaron una pistola de utilería con apariencia similar a un arma de nueve milímetros y una motocicleta Corven Bajaj BM de 150 cilindradas, la cual habría sido utilizada por los delincuentes el jueves por la madrugada, y quedó abandonada en la zona.

Mientras avanza la investigación, los efectivos policiales realizan operativos de búsqueda en distintos puntos del área con el objetivo de localizar a los cómplices que lograron escapar, quienes, según las primeras versiones, habrían huido ilesos.

El gendarme fue imputado por el delito de “homicidio en exceso de legítima defensa”. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de Esteban Echeverría, que continúa reuniendo pruebas para determinar si el accionar del efectivo se ajustó a los protocolos vigentes sobre el uso de la fuerza.

Y la Policía Bonaerense desplegó un operativo en la zona para localizar a los otros tres sospechosos del asalto.

Un comisario retirado de la Federal mató a dos adolescentes que intentaron robarle

Hace una semana, un comisario general retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a dos adolescentes que intentaron asaltarlo en la localidad de El Palomar, municipio de Morón. Según informó Infobae, en diálogo con fuentes policiales, el hecho ocurrió durante una balacera que se desató cuando los asaltantes abordaron al ex jefe policial cuando llegaba a su casa.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Mariano Escalada y Marinos de Fournier. Allí, al menos tres sospechosos descendieron rápidamente de un Toyota Corolla con la intención de consumar un robo tipo piraña. El comisario, por su parte, se encontraba estacionando su Volkswagen Taos.

Fue en ese contexto que uno de los asaltantes lo interceptó y apuntó con un arma. La reacción del policía retirado fue inmediata: extrajo su arma, disparó y así comenzó un enfrentamiento armado con los presuntos ladrones, que luego se supo que eran menores de edad.

En el tiroteo, uno de los adolescentes, de 17 años y oriundo de Ciudadela, sufrió un impacto moral y cayó muerto en el lugar. Cuando arribaron las autoridades al lugar del hecho, hallaron cuerpo del delincuente y un revólver a su lado, que fue secuestrado por la División de Gendarmería Nacional Argentina, encargada de las pericias.

El segundo delincuente, identificado como un adolescente de 16 años, logró escapar de la balacera, aunque también recibió un impacto de bala. Horas después, ingresó al Hospital Posadas, donde murió. Luego fue reconocido como uno de los implicados en el hecho.