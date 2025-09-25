El "terror" de la madre del gendarme argentino Nahuel Gallo: teme represalias de Maduro

Griselda se mostró con miedo por el alineamiento de Javier Milei con Trump, tras el envío de una flota de EE.UU al Caribe. Qué se sabe del joven detenido en Venezuela.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en diciembre del 2024 en Venezuela , cuando realizaba un viaje al país para ver a su esposa e hijo. Está acusado de "espía". Luego de 10 meses sin noticias, su madre dijo que siente "terror" por la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro ejerza "represalias" contra su hijo.

En el mes de mayo se llevó a cabo un operativo secreto comandado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, donde la pareja de Gallo y su hijo pudieron salir del país venezolano rumbo a Colombia y luego Argentina.

Aún así, el gendarme continúa detenido y su madre Griselda Heredia reclama justicia y su pronta liberación , ya que se muestra preocupada por la crisis política que atraviesa el país y los posibles ataques de Estados Unidos, como fue el despliegue militar en el Mar Caribe.

Nahuel Gallo última foto

La detención del gendarme Gallo se vive "con una tristeza profunda"

Tras el pronunciamiento del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, solicitando la liberación inmediata de Gallo, su madre volvió a manifestar su reclamo. El mandatario calificó la situación como una "desaparición forzosa" y llamó a la comunidad internacional a respaldar el reclamo argentino.

En una entrevista con la señal latinoamericana de noticias DNEWS, Griselda Heredia se mostró "contenta" porque el Gobierno argentino demostró que sigue trabajando para la liberación del gendarme: "Fue un mensaje muy importante. Dios quiera que esto cuanto termine cuanto antes. Estamos viviendo con una tristeza profunda".

Heredia señaló que no tiene contacto con su hijo desde hace meses. Aunque a comienzos del año se difundió una "prueba de vida" mediante una foto, desde entonces la familia no recibió más información.

mama gendarme Gallo

La madre también relató que, en medio de su angustia por la avanzada militar de Estados Unidos en Venezuela, llamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le aseguró que el Estado "está haciendo todo lo posible" y que se quedara "tranquila". "Hace 290 días que mi hijo no está, un día sin él es una tortura”, dijo, al borde del llanto en la entrevista que concedió.

" Lo estamos esperando, lo amamos tanto. Un día sin él es una tortura, para mí, para sus hermanos. Ojalá, Dios, quiera que me esté escuchando de alguna forma", concluyó.

Cómo fue el operativo secreto para rescatar al hijo y la esposa del gendarme

El operativo que tuvo lugar en el mes de mayo, contó con apoyo logístico interno y externo, y se realizó con la ayuda de la activista de Derechos Humanos, Elisa Trotta, quien mantiene comunicación con la mujer de nacionalidad venezolana, María Alexandra Gómez García y su hijo argentino, Víctor Benjamín.

La emergente salida es debido a la ola de detenciones que se registraron la semana pasada, previa a las elecciones de gobernadores que tuvo aquel país y Gómez García era un blanco de detención.

Poder escapar del país que lidera Nicolás Maduro se volvió una posibilidad luego de la operación de rescate a los asilados venezolanos de la residencia argentina en Caracas, mediante la "operación Guacamaya", llevado a cabo por Estados Unidos. El mismo fue descrito como "espectacular" por los propios rescatados.