Estados Unidos desplegó buques de guerra rumbo a las costas de Venezuela

Con un creciente conflicto en puerta, Trump presiona y autoriza el despliegue militar en Venezuela. El país que lidera Maduro responde con drones y buques.

Desde el Pentágono difundieron las primeras imágenes de buques de guerra camino a las aguas del Caribe, acrecentando de esta forma la tensión entre Estados Unidos y Venezuela . El Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima partió el domingo desde el puerto de Norfolk, Virginia, tras esquivar el huracán Erin, y ya navega cerca de Curazao.

En estas imágenes que se compartieron del buque de asalto anfibio, se pueden ver a más de 4500 efectivos , que incluyen a la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con 2200 infantes de marina listos para cualquier operación. Además, se enviarán dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas.

Se trata de un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana. Fue el presidente Trump quien ordenó este envío para combatir a carteles como "Tren de Aragua" y "Cartel de los Soles", el cual fue catalogado como organización terrorista este martes en Argentina.

imágenes de los barcos de guerra de EE.UU. cerca de Venezuela

Las imágenes que compartió U.S Navy evidencian a los infantes de marina cargando lanzamisiles RIM-7 de la OTAN, realizando simulacros con morteros y transportando munición M795 de 155 milímetros en aerodeslizadores.

También se observa la capacidad aérea del grupo con aviones AV-8B Harrier aterrizando en el USS Iwo Jima y helicópteros MH-60S Seahawk despegando desde el mismo buque.

Estos buques de guerra, equipados con sistemas de combate Aegis y más de 90 misiles cada uno, representan una amenaza de alto calibre para cualquier adversario. A la flota se suman aviones de vigilancia P-8 Poseidón, diseñados para reconocimiento y guerra antisubmarina, y un submarino nuclear con capacidad de lanzar misiles de largo alcance y realizar misiones de inteligencia.

La respuesta de Venezuela frente a la inminente llegada de Estados Unidos

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, respondió por redes sociales a la operación anunciando un 2despliegue importante de drones con distintas misiones" y "recorridos fluviales con infantería de Marina" en el noroeste del país.

"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", añadió el funcionario.

Las autoridades venezolanas informaron también la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia con el mismo objetivo de acciones antidrogas. En esta línea, el presidente Nicolás Maduro convocó una jornada de alistamiento en Caracas y subrayó que el país cuenta con 4,5 millones de reservistas listos para responder a cualquier "amenaza extranjera". No obstante, expertos militares ponen en duda la capacidad real de movilización de esa cifra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teleSURtv/status/1960778888357011516&partner=&hide_thread=false #ENVIDEO | Declaraciones del ministro de Defensa de Venezuela , Vladimir Padrino López, en relación a la excelente respuesta del pueblo venezolano al llamado del presidente Nicolás Maduro al alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana pic.twitter.com/ynMBLtnltK — teleSUR TV (@teleSURtv) August 27, 2025

"Creo que lo que estamos viendo representa un intento por crear ansiedad en esferas del gobierno y obligar a Maduro a negociar algo", explicó a la agencia de noticias AFP el consultor Phil Gunson, del Crisis Group.

Asimismo, Caracas exigió este martes en Naciones Unidas "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe", según un comunicado. El canciller Yván Gil pidió también el "apoyo" del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para "restablecer la sensatez".