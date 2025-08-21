Una SUV se incrustó en el local donde Nina Unrated y Patrick Blackwood grababan un video para sus canales de comunicación.

Influencers gastronómicos casi mueren atropellados por una camioneta dentro de un restaurante en Estados Unidos.

Dos influencers gastronómicos que grababan un video en un restaurante de Houston , en Estados Unidos , casi mueren atropellados por una camioneta que, fuera de control, se incrustó en el local en el preciso lugar donde Nina Santiago, más conocida como Nina Unrated, y Patrick Blackwood, se encontraban sentados.

Nina tiene más de 230 mil seguidores en Instagram y un canal de YouTube con varias secciones, en las que roza el millón de suscriptores . En dos de ellos, llamados “Unrated EX Files” (Archivos de ex sin clasificar) y “Eat with Patrick Blackwood” (Comer con Patrick Blackwood), comparte la pantalla con su exnovio y jugador de fútbol americano .

Según la descripción oficial, allí refleja "una amplia variedad de deliciosos platillos de diversas cocinas” junto Blackwood, a quien define como “una persona maravillosa” y con quien mantiene “una buena amistad”, pese a que la relación no funcionó como esperaban.

En eso estaban en una de las mesas del CuVee’s Culinary Creations, su restaurante favorito de la ciudad texana, comiendo “una deliciosa selección de hamburguesas de salmón, ostras presidenciales, una selección de macarrones con queso (clásico, de langosta y de trufa), camarones con sémola de maíz y (tomando) algunas bebidas refrescantes”.

De pronto, los vidrios junto a ellos explotaron y la trompa de una SUV apareció sorpresivamente y los llevó por delante, dentro del local. “No podemos expresar con palabras lo increíblemente afortunados que nos sentimos de estar vivos después de lo que nos sucedió”, reflexionó Nina.

El momento del accidente: un gran susto, sin grandes consecuencias

Las imágenes del momento del impacto no solo fueron publicadas por ambos influencers, sino que hasta el propio restaurante lo reflejó en sus redes sociales.

“¡Estamos más que agradecidos de que nadie haya sido gravemente herido! Especialmente @ninaunrated y @iampatrickblackwood, que fueron directamente afectados”, valoró el comercio, en un texto que acompaño al video del accidente.

Además, destacaron que “el derramamiento de amor, apoyo y preocupación de nuestra comunidad ha significado mucho” para ellos. También mencionaron que pese al “inesperado” incidente, continuaban abiertos.

En una entrada en la misma cuenta del restaurante, pero un día después, Nina consideró que "el mañana no está prometido” y remarcó que vivió una “experiencia cercana a la muerte”.

Embed - Glass Shatters Everywhere! SUV Crashes Through Window While We Eat – Near-Death Experience

La influencer fue trasladada al hospital junto a su expareja, ambos con lesiones leves, aunque con un gran susto al igual que los comensales y empleados que se encontraban en el local.

Oficialmente no trascendió la identidad de la conductora, ni qué sucedió con ella luego del violento accidente. Solo se supo, de acuerdo con declaraciones que medios locales le endilgaron a un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Harris, que la mujer dijo a la Policía “que pensó que había puesto el vehículo en (modo) estacionamiento y al soltar el pie del freno, el vehículo se estrelló contra el negocio”.

El alivio de los influencers: “Más que agradecidos de estar vivos”

Nina recordó en su cuenta de Instagram que la camioneta los impactó “directamente”. “Yo a la izquierda, él a mi derecha, mientras mordía una deliciosa hamburguesa de salmón. De la nada, pero sobrevivimos”, indicó.

Embed - @NINAUNRATED on Instagram: "I’m beyond grateful to be alive after an SUV crashed through the glass wall at @cuveesculinarycreations in Houston, TX, shattering everything while @iampatrickblackwood and I recorded an eating show. It hit us directly me on his left, him on my right as I bit into a delicious salmon slider. Out of nowhere, but we survived. This experience showed me who truly matters; life’s too short for grudges or anger. Let go, forgive, live in the now, and cherish those around you this could’ve been our last meal. Thankful to the universe and our angel pup Loyal, who passed in Nov 2024 and protected us from above. #Grateful #Survivor #LifeIsPrecious" View this post on Instagram A post shared by @NINAUNRATED (@ninaunrated)

“Estoy más que agradecida de estar viva después de que un SUV se estrellara contra la pared de vidrio”, admitió en el mismo texto.

Y añadió: “Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean esta podría haber sido nuestra última comida”.