Alerta en Neuquén: las zonas afectadas por fuertes vientos, nevadas y lluvias

El SMN renovó una alerta amarilla que abarca gran parte del territorio neuquino. Se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h y acumulaciones de nieve en la zona cordillerana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta de nivel amarillo para la provincia de Neuquén, en el marco de un frente de mal tiempo que también afecta a Mendoza, San Juan, Catamarca y otros puntos cordilleranos del país. El informe advierte sobre la presencia de vientos intensos, lluvias y nevadas persistentes , con condiciones que podrían complicar la transitabilidad en rutas de montaña.

La advertencia alcanza especialmente a las localidades cordilleranas, donde se anticipan acumulaciones de nieve que rondarían entre los 60 y 80 centímetros , y en algunos sectores podría darse la combinación de viento fuerte con nieve, generando episodios de viento blanco. Además, se prevé la ocurrencia de viento Zonda , fenómeno que afecta la visibilidad.

El SMN señaló que las ráfagas podrían superar los 100 km/h , sobre todo en pasos fronterizos y sectores de alta montaña, situación que demanda extrema precaución para quienes circulen en vehículos.

Viento.

Temperaturas y ráfagas en la provincia

El informe meteorológico detallado para los próximos días muestra un marcado contraste entre el valle, la cordillera y el norte neuquino.

Neuquén capital: temperaturas que oscilarán entre los 17°C de máxima y los 5°C de mínima, con ráfagas previstas entre 51 y 59 km/h durante la tarde/noche. Además, se espera que hacía el final de la jornada haya algunas precipitaciones.

Cutral Co y Zapala: se esperan registros más bajos, con mínimas cercanas a los 3°C y máximas de 15°C, acompañadas de vientos del oeste con ráfagas que podrían superar los 69 km/h.

Zona cordillerana (San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Chapelco, Junín de los Andes): el panorama es más complejo, con temperaturas que se ubicarán en torno a los 0°C o incluso bajo cero, y posibilidad de nevadas intensas. Las ráfagas alcanzarían entre 60 y 78 km/h.

Norte provincial (Chos Malal, Manzano Amargo): allí las máximas rondarán los 12 a 13°C, con mínimas cercanas a los 0°C. También habrá ráfagas de hasta 78 km/h y chance de nevadas en áreas de montaña.

Viento (1).JPG Maria Isabel Sanchez

Alerta en Neuquén: el impacto regional

La alerta del SMN no solo alcanza a Neuquén, sino que se extiende a un conjunto de provincias del oeste argentino. El fenómeno pone bajo vigilancia a gran parte de la región cordillerana, donde las condiciones del tiempo suelen generar inconvenientes en pasos internacionales como Cardenal Samoré y Pino Hachado.

En estas áreas se espera que las intensas ráfagas dificulten la visibilidad, mientras que la acumulación de nieve podría provocar cierres parciales o totales de los cruces.

En tanto, en el Alto Valle, si bien no se prevén nevadas, sí se anticipan jornadas ventosas que podrían superar los 50 km/h. Esto obliga a tomar recaudos en la circulación, en particular para vehículos de gran porte y transporte de cargas.

Alerta amarilla por viento Neuquén

Recomendaciones del SMN

Ante este escenario, el organismo meteorológico reiteró las medidas preventivas habituales:

Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de viento.

Asegurar objetos que puedan volarse, como chapas, lonas o macetas.

Conducir con máxima precaución, especialmente en rutas de montaña, donde la nieve y el hielo incrementan el riesgo de siniestros viales.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de Defensa Civil.

Según los pronósticos, las condiciones meteorológicas adversas persistirán durante el fin de semana. El viernes continuará la posibilidad de nevadas en la cordillera, con temperaturas aún más bajas en localidades como Zapala, Junín de los Andes y Aluminé.