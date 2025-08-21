Alerta amarilla: se esperan vientos de 100 km/h, lluvias y nieve en diez provincias

El SMN advirtió que no se descarta la presencia de viento blanco. Qué zonas estarán afectadas por las alertas.

Casi al final de la semana, las condiciones meteorológicas en gran parte del país comienzan a registrar un desmejoramiento. Se advierte la llegada de varios fenómenos climáticos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por intensos vientos, lluvias y nevadas que afectarán a un total de 10 provincias en esta jornada de jueves.

El organismo indicó que rige una alerta amarilla por vientos intensos que se extenderán en Catamarca , Jujuy , La Rioja , Mendoza , Neuquén , Río Negro , Salta , San Juan , San Luis , Tucumán .

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Asimismo, se aclaró que los vientos que afectarán la región del este de Mendoza, San Luis y este de La Rioja durante el viernes serán del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h.

Las recomendaciones del SMN ante la presencia de estos vientos, son:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por viento Zonda

Para este jueves también rige una alerta amarilla por viento zonda que afectará a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán.

"El área podrá ser afectada por vientocon velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual", precisaron.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Las zonas afectadas por las fuertes nevadas

El organismo también emitió otra alerta amarilla por fuertes nevadas que afectarán a las provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan.

El área cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. "Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 80 cm en todo el período de alerta", indicaron.

La situación estará acompañada por vientos intensos y con probable ocurrencia de viento blanco.

Ante esta situación, el SMN brindó una serie de recomendaciones:

-Evitá actividades al aire libre.

-Retirá de forma periódica la nieve acumulada en los techos.

-Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

-Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

-Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por intensas lluvias

Por otro lado, también está vigente una alerta por lluvias que alcanzará a la provincia de Chubut. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nevadas.

Ante esta alerta, se recomienda:

-Evitá actividades al aire libre.

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

-Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.