La falta de nieve convirtió en "mala" a la temporada en Neuquén

Así lo consideró el ministro de Turismo, que indicó que hubo caídas de hasta ocho puntos en la ocupación. El preocupante panorama para el verano.

El ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet , reconoció que la temporada invernal 2025 está marcada por una fuerte caída en la ocupación de los destinos de nieve debido a la escasez de precipitaciones. La situación, que se repite en todo el país, genera preocupación no solo para el presente, sino también por las consecuencias que tendrá en el verano, cuando la falta de agua podría afectar la actividad turística y productiva.

“En agosto esta tendencia se profundizó, básicamente por la falta de nieve . Desde el punto de vista de las expectativas que teníamos, es una temporada mala ”, admitió el funcionario. Según los datos del ministerio, en julio la ocupación en los destinos de nieve cayó ocho puntos respecto al año pasado, mientras que en los destinos alternativos como Zapala, se registró una baja de cinco puntos.

Fernández Capiet explicó que este tipo de temporadas débiles se presentan de manera cíclica cada cinco inviernos, aunque este año “fue particularmente malo en cuanto a nieve”. Además, señaló que el impacto no se limita al invierno: “La falta de nieve pega dos veces: primero en la temporada y después en el verano, con problemas de agua que pueden afectar la producción y el turismo”, expresó en LU5 .

san-martin-los-andes-turismo-georgina-4jpg.webp

Para mitigar el déficit, el ministro destacó la importancia de la nieve artificial mediante cañones, un recurso que “hoy no falta en ningún centro de esquí del mundo”, aunque aclaró que su uso es selectivo y no puede cubrir la totalidad de las pistas por los altos costos y la capacidad de agua requerida.

En cuanto al perfil del visitante, precisó que la mitad de los turistas que llegan a los destinos de nieve no esquían o lo hacen solo algunos días, y que la estadía promedio se redujo de más de siete noches a 5,5. Ante la falta de nieve, muchos prestadores comenzaron a adelantar actividades propias de la primavera y el verano, como trekking y caminatas con raquetas.

caminata con raquetas lago hermoso.jpg

Desarrollo turístico en Neuquén

El funcionario también repasó los avances de su gestión, entre ellos más de 120 acciones de promoción realizadas junto al sector privado en lo que va del año, y el fortalecimiento de las hosterías provinciales, que funcionan como “punta de lanza” para el desarrollo del norte neuquino. Actualmente, la provincia gestiona cinco complejos estatales, aunque su facturación no alcanza para cubrir el total de los costos.

Según indicó, en tres de estas hosterías se ejecutaron este año trabajos de mantenimiento y mejoras estructurales importantes, lo que afectó parcialmente la ocupación. A pesar de ello, sostuvo que la apuesta es sostener estos alojamientos como herramientas estratégicas para atraer visitantes y dinamizar la economía regional, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros turísticos.

norte neuquino turismo.jpg

Además, Fernández Capiet remarcó que la articulación con los municipios y las organizaciones no gubernamentales es clave para diversificar la oferta y reforzar la presencia de Neuquén en ferias, eventos y campañas de promoción a nivel nacional e internacional.

“Nuestra hoja de ruta es clara: promocionar todo el año, trabajar junto al sector privado y adaptar la oferta a las condiciones que nos impone el clima”, subrayó.