Feriado puente turístico, la ocasión perfecta para un robo: impunidad, bronca y volver a pararse

Un hecho de inseguridad causó gran indignación entre clientes, vecinos y comerciantes de la ciudad de Neuquén. Ocurrió en calle San Martín. El video.

Bronca, impotencia y después de todo, volver a empezar. El viernes 15, a las 2:04 de la madrugad a, el local comercial iTechPhone de Neuquén fue víctima de un violento robo que generó gran indignación entre clientes, vecinos y comerciantes de la zona.

Entre tres y cuatro motochorros , con los cascos puestos en todo momento, irrumpieron en el comercio tras destrozar la persiana metálica y la puerta de vidrio de acceso con una especie de fierro.

Los delincuentes actuaron con rapidez y brutalidad. Los estruendos de chapas golpeadas y vidrios rotos resonaron en la madrugada mientras ingresaban al local y se abrían paso entre los cristales destrozados. Una vez adentro, fueron directamente a una oficina interna.

Por las imágenes, todo indicaría que estaban buscando dinero. Sin embargo, lo único que se llevaron fue una computadora de uso administrativo y un celular que pertenecía al servicio técnico.

Ladrones tienda de celulares

El robo, ocurrido en calle San Martín al 700, llamó la atención por su nivel de violencia. Los delincuentes, además, no se llevaron la mercadería exhibida, lo que refuerza la sospecha de que buscaban algo puntual. Posiblemente dinero. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

Los posteos de la impotencia

Desde iTechPhone compartieron su frustración y tristeza por lo sucedido a través de sus redes sociales, donde asimismo mostraron el video del robo que indignó.

"Se podrán imaginar cómo estamos… tratando de ponerle onda. Estuvimos respondiendo sus consultas y mensajes de apoyo, pero es difícil. No terminamos de entender por qué existe gente así, lo único que hacemos es trabajar igual que el resto. Pero vemos que uno no es dueño de nada”, expresaron en su cuenta de Instagram.

comercio robado

Pese al golpe anímico y económico, los dueños del local aseguraron que ya están trabajando para recuperarse: "Hoy ya estamos mejor, iniciando con los arreglos y esperando lunes o martes retomar actividades. Sepan disculpar si no respondemos algunos mensajes, vamos a tratar de reparar y acomodar todo para volver mejor que nunca. Gracias por el apoyo", mencionaron en una de sus historias virales.

Se desconoce si por el hecho hay detenidos. Mientras tanto, crece el reclamo por mayor seguridad y por medidas concretas para frenar los robos, uno de los delitos que más duele a la ciudadanía. La Policía ya está al tanto de la situación. Recepcionó la denuncia y encaró una investigación.

Para garantizar el éxito del robo, utilizaron algo parecido a un fierro con el cual destrozaron la persiana y la puerta de ingreso. Al retirarse, huyeron en moto, con rumbo desconocido.