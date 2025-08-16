Manejaba borracho y chocó su camioneta contra un poste

El hombre conducía bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de su vehículo. El test de alcoholemia arrojó un resultado alarmante.

La tranquilidad de Centenario se vio alterada esta mañana cuando un fuerte choque sacudió la ciudad. El hecho, que pudo haber terminado en tragedia, tuvo como protagonista a un automovilista que manejaba borracho, con una elevada graduación de alcohol en sangre.

Este sábado por la mañana, cerca de las 10:35, la esquina de Avenida Lago Traful y calle Salta en Centenario fue escenario de un fuerte choque. El conductor de una Toyota Rav color gris circulaba por Lago Traful en sentido norte-sur y, al llegar a la intersección con Salta, perdió el control y chocó contra un poste de cemento del tendido eléctrico.

Cuando el personal policial de Tránsito Villa Obrera se hizo presente en el lugar, constató que el conductor, un hombre de 42 años con domicilio en Las Heras, provincia de Santa Cruz, se encontraba en buen estado y sin lesiones aparentes. Sin embargo, al realizarle el test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado alarmante: el automovilista circulaba con 2,32 gramos de alcohol en sangre.

Afortunadamente, a pesar de la imprudencia del conductor, no hubo heridos ni otros vehículos involucrados. Sin embargo, la parte frontal de la camioneta resultó con graves daños materiales.

A causa de la alcoholemia positiva, se convocó al personal municipal que labró un acta de infracción y procedió al secuestro de la licencia de conducir.

Preocupan los casos de alcohol al volante en Centenario

El fin de semana pasado, el municipio llevó a cabo un fuerte operativo para detectar casos de alcoholemia. El procedimiento se realizó entre las 3 y las 6 de la madrugada del domingo 10 de agosto, frente a la Pista Vial, ubicada sobre Ruta 7 con intersección en calle 5, a metros del Cementerio local.

Según informaron las autoridades, se realizaron 378 test, de los cuales 9 arrojaron resultados positivos. Todos los infractores detectados eran varones, a los cuales se les retuvo la licencia y les secuestraron los vehículos.

En esa ocasión, la graduación más alta correspondió a un hombre de 35 años oriundo de Neuquén capital, que llegó a 1,62 mg/dl.

Además de los inspectores municipales, participaron del despliegue efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera, Comisaría Quinta y agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Por otro lado, informaron que los aparatos que utilizan para realizar los controles son nuevos, propios de Centenario y cada seis meses son calibrados por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Un nuevo choque en ruta 7

Apenas unos minutos después del accidente de calle Salta, alrededor de las 11, un joven que circulaba a bordo de unamoto 150 cc, chocó con un auto Volkswagen Bora que era conducido por una mujer. El choque ocurrió en la segunda rotonda de ruta 7, a la altura del cruce con calle Ballester.

La conductora del rodado mayor, llamó rápidamente a una ambulancia, que trasladó al motociclista al Hospital Natalio Burd. Afortunadamente el joven tenía colocado el casco al momento del choque y solo manifestó sentir dolor en la cadera. En cuanto a la mujer, solo sufrió un pequeño corte en la boca producto de la rotura del vidrio de su auto.

En este caso, si bien se realizó el control de alcoholemia, la automovilista arrojó resultado negativo.