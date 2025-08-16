Un motociclista "voló" tras un choque contra un auto en la Ruta 7

El joven que iba en la moto fue trasladado al hospital de Centenario por un dolor en su cadera, pero estaba consciente.

Un choque a la altura de la segunda rotonda de la Ruta 7 en Centenario generó algunas demoras en la circulación de ese sector, luego de que colisionaran un motociclista y una mujer en un auto. El tránsito en la escena ya se normalizó.

Según informó el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar este sábado pasadas las 11, cuando un joven que circulaba a bordo de su moto 150 cc chocó contra el lateral de un auto Volkswagen Bora que era conducido por una mujer. El impacto ocurrió sobre la segunda rotonda de la ruta provincial y a la altura de su intersección con calle Ballester, por donde circulaba la conductora.

Aún no está claro cuál fue el motivo que desencadenó el accidente, pero todo parecería apuntar a un simple error humano; una distracción de algún conductor o la equivocación al no respetar la prioridad de paso.

Lo cierto es que, según testigos, el motociclista "voló", saliendo despedido y cayendo a poca distancia de su moto tras chocar contra el Bora.

choque centenario (1)

La conductora permaneció en el lugar y rápidamente llamó a una ambulancia, que pronto arribó y trasladó al joven motociclista al Hospital Natalio Burd. No obstante, personal de Tránsito Villa Obrera indicó que tenía su casco colocado al momento del choque y estaba consciente: solo manifestó una dolencia en la cadera.

En tanto, la conductora del Bora sufrió un pequeño corte en la boca por el vidrio que se rompió de su auto. Los efectivos de Tránsito, además, la sometieron al control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. No obstante, dado el traslado del motociclista, se secuestraron ambos vehículos de manera preventiva, a la espera de la evolución del joven y del resultado de las pericias accidentológicas.

Mientras se desarrolló el operativo, la circulación fue desviada por la mano Centenario-Neuquén y por calle Jacinto Stábile por unos minutos.

Dos accidentes en la Ruta 7 provocaron demoras

La tarde del jueves estuvo marcada por complicaciones en el tránsito en la avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7), donde se registraron dos accidentes distintos que provocaron demoras. Uno de ellos fue un vuelco en el sector del Parque Industrial, y el otro una colisión por alcance en la zona del expeaje.

Cerca de las 17, una camioneta que circulaba en sentido norte perdió el control y volcó sobre la calzada. El hecho ocurrió en uno de los sectores más transitados de la vía, lo que agravó las demoras habituales del horario.

Personal policial y de tránsito acudió rápidamente para asistir al conductor, señalizar el sector y organizar la circulación. El tránsito quedó reducido a un carril, obligando a los automovilistas a avanzar a baja velocidad. Esto generó largas filas de vehículos que se extendieron por varios cientos de metros.

Vuelco en la Ruta 7 Parque Industrial Omar Novoa

A pesar del impacto, no se registraron personas heridas. El conductor viajaba solo y fue atendido en el lugar, sin necesidad de traslado médico.

Horas antes, se produjo otro siniestro vial en la misma traza, pero esta vez en la zona del expeaje y también con dirección Neuquén- Centenario.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Neuquén, un Fiat Palio Adventure de color rojo, conducido por un hombre de 56 años, de Catriel, colisionó por alcance contra un Renault Duster blanco, guiado por una mujer de 32 años residente en Centenario.

El choque se produjo cuando ambos vehículos circulaban por el carril interno. Tras el impacto, ninguno de los rodados volcó, pero el Fiat sufrió daños considerables en su parte frontal, mientras que el Renault registró roturas en su sector trasero.