Dos accidentes en la Ruta 7 provocaron demoras

Con poco tiempo de diferencia, un vuelco y un choque complicaron el tránsito a la altura del Parque Industrial y en la zona del expeaje.

La tarde de este jueves estuvo marcada por complicaciones en el tránsito en la avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7 ), donde se registraron dos accidentes distintos que provocaron demoras . Uno de ellos fue un vuelco en el sector del Parque Industrial, y el otro una colisión por alcance en la zona del expeaje.

Cerca de las 17, una camioneta que circulaba en sentido norte perdió el control y volcó sobre la calzada. El hecho ocurrió en uno de los sectores más transitados de la vía, lo que agravó las demoras habituales del horario.

Personal policial y de tránsito acudió rápidamente para asistir al conductor, señalizar el sector y organizar la circulación . El tránsito quedó reducido a un carril, obligando a los automovilistas a avanzar a baja velocidad. Esto generó largas filas de vehículos que se extendieron por varios cientos de metros.

Vuelco en la Ruta 7 Parque Industrial (1)

A pesar del impacto, no se registraron personas heridas. El conductor viajaba solo y fue atendido en el lugar, sin necesidad de traslado médico.

Horas antes, se produjo otro siniestro vial en la misma traza, pero esta vez en la zona del expeaje y también con dirección Neuquén- Centenario.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Neuquén, un Fiat Palio Adventure de color rojo, conducido por un hombre de 56 años, de Catriel, colisionó por alcance contra un Renault Duster blanco, guiado por una mujer de 32 años residente en Centenario.

Accidente Ruta 7 expeaje

El choque se produjo cuando ambos vehículos circulaban por el carril interno. Tras el impacto, ninguno de los rodados volcó, pero el Fiat sufrió daños considerables en su parte frontal, mientras que el Renault registró roturas en su sector trasero.

En este segundo accidente tampoco hubo personas lesionadas, y los dos conductores circulaban sin acompañantes. La Policía verificó que la documentación de ambos vehículos estaba en regla y se procedió al intercambio de datos para las gestiones de seguro.

Demoras y normalización

La coincidencia de los dos siniestros en un mismo corredor vial y en un lapso reducido de tiempo provocó un importante congestionamiento en la zona. Si bien en ninguno de los casos se interrumpió por completo la circulación, la reducción de carriles y la acumulación de autos en hora pico complicaron el tránsito durante un largo rato.

Accidente Ruta 7 expeaje (1)

Agentes de tránsito trabajaron para despejar la calzada y coordinar la circulación. Una vez retirados los vehículos involucrados, la circulación comenzó a normalizarse, aunque la congestión se mantuvo algunos minutos más debido a la gran cantidad de vehículos en movimiento.