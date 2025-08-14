Detuvieron a un joven que viajaba en colectivo con medio pan de cocaína

El operativo se realizó en cercanías del Puente Collón Cura. El joven quedó detenido por orden del Juzgado Federal de Zapala.

Un operativo de control vehicular de rutina en la Ruta 237 permitió descubrir y detener a un joven pasajero de un colectivo de larga distancia que traficaba más de 500 gramos de cocaína. Un perro de Antinarcóticos fue clave en el operativo.

Según informaron desde la Policía y Provincia, el hallazgo se dio en el marco de un control de rutina que realizaba la División Antinarcóticos Zona Sur y personal del destacamento Collón Cura en la ruta nacional, a la altura del kilómetro 1518. Durante las tareas en las que se chequeó a varios conductores de vehículos particulares, camiones y transportes de pasajeros, se decidió también verificar a los pasajeros de un colectivo de larga distancia.

Por este motivo, se hizo subir al vehículo al perro olfateador que participaba del operativo, que tras pasar entre los pasajeros, señaló a uno en particular, motivo por el cual un efectivo le realizó un palpado preventivo. En ese momento, se descubrió que llevaba entre su ropa un paquete con lo que parecía ser sustancias estupefacientes.

cocaina colectivo (1)

Ante esto, se hizo descender al pasajero, se abrió el paquete sospechoso y se lo sometió a pesaje y a un test reactivo, mediante lo cual se confirmó que se trataba de un ladrillo de 613 gramos de cocaína.

Tras confirmar la naturaleza del hallazgo, se dio intervención a la Dra. Agustina Palacios, fiscal adjunta de la Justicia Federal de Zapala, quien dispuso la identificación y detención del involucrado, además del secuestro de la droga.

Las autoridades destacaron que este tipo de controles son fundamentales para combatir el narcotráfico y proteger a la comunidad de los efectos nocivos de estas sustancias.

"El fortalecimiento del combate contra el delito en general y el microtráfico de drogas en particular, es una de las prioridades del Gobierno neuquino, que realiza fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aporta equipamiento y vehículos, y promueve capacitaciones para el personal policial, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población", resaltaron desde Provincia.

zapala-federal.jpg

Le encontraron cocaína a un joven que viajaba a Aluminé

En marzo pasado y también durante un operativo de rutina, policías de Antinarcóticos acompañados de su fiel can olfateador, detectaron una gran cantidad de cocaína en un colectivo que viajaba a Aluminé. La droga era transportada por un joven en su mochila y tendría un valor que supera los 2 millones de pesos.

Según informó la Policía, todo ocurrió cuando personal de la División Antinarcóticos Zapala realizaba un procedimiento de rutina, apostados en un control vehicular en la intersección de las rutas 40 y 46. En circunstancias de ese operativo, los efectivos frenaban a vehículos al azar para verificar la presencia de estupefacientes con un can olfateador.

Fue en ese marco que pasó por el lugar un colectivo de la empresa Campana Dos, que se dirigía a la localidad de Aluminé, el cual también fue sometido a una inspección.

droga colectivo.jpg

Durante el procedimiento, el can detector de estupefacientes llamado "Nai" marcó de forma pasiva la mochila de un pasajero de 22 años. Esto quiere decir que el perro dio una señal a su cuidador de que había detectado la presencia de droga, por lo que el joven fue identificado de inmediato.

Tras dar aviso a la fiscalía única de Zapala, como dicta el procedimiento de rigor, se requisó la mochila, encontrando 71 gramos de cocaína compactada de máxima pureza. La Policía señaló que esto es una cantidad suficiente para preparar más de 140 dosis con un valor estimado de venta al menudeo superior a $2.500.000.

Por este motivo, el personal de Antinarcóticos secuestró la sustancia y demoró al joven, quien fue puesto a disposición de la Justicia y quedó imputado por infracción a la Ley 23.737.