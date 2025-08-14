Identificaron al joven de 28 años que fue asesinado en Cutral Co: cómo murió

El Ministerio Público Fiscal brindó detalles del homicidio. Hay un detenido que será acusado este viernes.

Cutral Co se despertó este jueves con una crónica sangrienta: un joven de 28 años fue asesinado en la calle. La víctima, recibió una herida en el abdomen y murió mientras corría para pedir ayuda.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana , en el sector conocido como grupo 4 , ex450 Viviendas. Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar disturbios. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a un hombre desvanecido en la calle. Tenía una herida grave en el abdomen. Pese a los intentos por asistirlo, el joven falleció poco después.

Todo indicaría que habría muerto como consecuencia del impacto de al menos un proyectil. La Policía enmarcó el suceso en un tiroteo.

Cutral Co al instante homicidio Cutral Co al Instante

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó a LMNeuquén que la víctima fue un joven, de 28 años, identificado como Kevin Osés.

Asimismo, se informó que la fiscal del caso Mayra Febrer dispuso la detención de una persona a la que le va a formular cargos mañana por el homicidio.

¿Cómo murió la víctima?

Si bien en un principio trascendió que la víctima había sido ultimada de un balazo, en el marco de un presunto tiroteo; con el correr de las horas quedó claro que sufrió una herida mortal de arma blanca. "Fue una puñalada", confirmaron fuentes judiciales.

¿Qué dijo la Policía?

Pasado el mediodía, el comisario inspector Walter Troncoso, de Seguridad Interior Cutral Co-Plaza Huincul, precisó algunos detalles más: el hecho ocurrió alrededor de las 7:20 de este jueves, en las inmediaciones del bloque C3 del barrio -en cercanías de calles Ejército Argentino y San Luis- luego de un aviso al comando que indicaba sobre la presencia de "personas armadas" que andaban por el barrio. "No especificaron si eran armas de fuego o armas blancas", aclaró entonces el jefe policial.

cutral co patrullero policia.jpg

El personal de la Comisaría 15 se acercó a verificar la situación y durante el patrullaje vieron a un hombre que comenzó a correr por el interior de la barriada tras notar la presencia policial, por lo que salieron en su procura.

"Cuando se logra darle alcance, el mismo se desvanece en el lugar", relató Troncoso.

Al revisarlo, los efectivos notaron a simple vista una lesión sangrante en su tórax, por lo que de inmediato se convocó una ambulancia del hospital local. El personal médico lo asistió allí mismo, pero al tomarle los signos vitales se percataron de que era demasiado tarde: el herido había fallecido. Es decir, Kevin Osés.

Investigación y detención del sospechoso

La investigación se activó de inmediato. La Policía realizó múltiples entrevistas en la zona y recopiló imágenes de cámaras de seguridad aportadas por vecinos. Con estos datos, lograron identificar al presunto autor del crimen, quien fue detenido en tiempo récord.

asesinato barrio belgrano

La Fiscalía, a cargo de la fiscal Mayra Febrer, confirmó la detención. También intervienen efectivos de Investigaciones, Criminalística, Comisaría 15 y el Comando Radioeléctrico.

El cuerpo de Oses fue trasladado a Neuquén capital para la autopsia, que determinará con precisión la causa de muerte. Mientras tanto, las pericias continúan y la formulación de cargos contra el detenido está prevista para este viernes por la mañana.

El caso es seguido de cerca por el fiscal jefe Gastón Liotard, quien coordina las actuaciones judiciales.