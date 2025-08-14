Policiales La Mañana Asesinato Investigan el asesinato de un joven: importante despliegue en Cutral Co

Un nuevo crimen conmociona a Cutral Co por estas horas y la Policía y Fiscalía local ya trabajan para localizar al autor. Un importante operativo se desarrolla en el barrio Belgrano.

Según pudo saber LMNeuquén, el hecho se produjo esta madrugada de jueves en un sector del barrio Belgrano de esa localidad (ex 450 Viviendas), aparentemente en el marco de un tiroteo. En ese contexto es que un joven mayor de edad habría sido alcanzado por al menos un proyectil, lo que lo llevó a su deceso.

Por estas horas, en el lugar hay un gran despliegue de efectivos y de representantes de la Fiscalía realizando pericias y ubicando testigos para esclarecer el hecho.