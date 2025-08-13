El pueblo de Loncopué exige que el asesinato de Franco Ramírez sea caratulado como homicidio agravado

Más de 1000 vecinos de la región insistieron en la alevosía del asesino, Pedro Cides. Además, 10 declararon por su historial de violencia.

Juntaron más de 1000 firmas en Loncopué y otras localidades aledañas para que Pedro Cides, imputado por el homicidio simple sea acusado por homicidio agravado por alevosía.

Con el apoyo de más de 1000 personas, la familia de Franco Ramírez reclama que el asesinato a traición con una puñalada directa al corazón, en el contexto de una juntada, sea considerado homicidio agravado por alevosía. En este sentido, denunciaron que la actual carátula de homicidio simple y la prisión domiciliaria del acusado generan “impunidad inaceptable” en Loncopué.

Así lo expresó Sebastián Ramírez, el hermano de Franco, en diálogo con LMNeuquén. A partir del crimen que dejó a una niña de 12 años sin padre, tomó la tarea de centrarse en el caso para lograr justicia. "Los ciudadanos de Loncopué y la familia de Franco Daniel Ramírez merecemos que el Poder Judicial actúe con la firmeza que el caso exige ", aseguró.

Con los elementos probatorios ya incorporados a la causa, advirtió que "resulta imperativo que la Justicia intervenga antes del cierre de la etapa investigativa para garantizar que Pedro Cides reciba la única condena que corresponde, la prisión perpetua efectiva ".

pedro cides asesinato franco ramirez loncopue Pedro Cides fue acusado por la fiscal Laura Pizzipaulo de homicidio simple por el asesinato de Franco Ramírez.

Cabe recordar que el crimen ocurrió en la madrugada del domingo 1° de junio durante una reunión donde había amigos y conocidos en una casa de Loncopué. Allí, el hombre de 58 años, llamado Pedro Juan Cides asesinó a traición a Franco Daniel Ramírez, con una puñalada directa al corazón. Ramírez murió en el acto mientras que el atacante se retiró a su vivienda y, después, se presentó en la Comisaría 26, donde se entregó.

Piden que el asesinato de Franco Ramírez sea condenable a prisión perpetua

De acuerdo a la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, el ataque estuvo precedido por una discusión previa y Cides utilizó un cuchillo de 35 centímetros que guardaba en la cintura. Sin embargo, en la formulación de cargos el 2 de julio planteó que fue un homicidio simple y, para más dolor en la familia, el juez interviniente, Ignacio Pombo resolvió dejarlo en prisión domiciliaria en Loncopué.

"Sabiendo que el pueblo consta de pocas cuadras, obviamente, hubo enojo generalizado de la gente, no lo podés dejar en la casa cuando acaba de asesinar a una persona, es irracional, por eso pedimos una audiencia, y el juez reconoció que en su momento no había considerado ese hecho, y la defensa le consiguió un domicilio de familiares en Cutral Co", indicó Sebastián.

Acto seguido, luego de contratar a los abogados querellantes Gustavo Palmieri y Sebastián Perazzoli y reunir elementos probatorios, Sebastián, su mamá y una prima que es madrina de Franco, se presentaron en la Fiscalía de Zapala para plantear a Pizzipaulo que existían elementos para configurar "inequívocamente" alevosía, que en el artículo 80, inciso 2 es homicidio agravado, porque se trataba de un asesinato a traición.

pedro cides asesinato franco ramirez loncopue (4) Franco Ramírez fue asesinado de una puñalada directa al corazón por un hombre con un pesado historial de violencia.

Luego de plantear sus argumentos, la respuesta los golpeó: "te tratan de ignorante, de meter miedo, nos dijo que no se iba a oponer, pero no había elementos para alevosía, que la defensa de Cides podía pedir un acuerdo por 8 años que es la pena mínima, por homicidio simple, y nos da a entender que tengamos cuidado porque también puede alegar emoción violenta eso le disminuiría una prisión de tres años".

10 testigos reconstruyeron el asesinato de Franco

Sin embargo, la familia rechazó de plano la posibilidad de arribar a un acuerdo con la defensa del asesino y se puso en campaña para reunir los elementos probatorios para que la Fiscalía deje de sostener el homicidio simple. "Las diez personas presentes esa noche confirman que fue un ataque alevoso, y los testimonios son concordantes", aseguró Sebastián.

Según los testigos, en medio de una jugada de truco, hubo un momento de tensión donde Cides se "calentó" por unas bromas. "Según testigos, Franco le dijo "vos no te pagás nunca el asado", entonces una broma habitual para cualquiera es una broma, pero para un asesino terminó así", dijo Sebastián.

Los testigos acuerdan en que pasaron unos 10 minutos de calma completa, la junta siguió en el contexto de asado, juegos de mesa, tomando tragos, escuchando música, y sorpresivamente Cides, que permanecía sentado se levanta, se acerca por la espalda a Franco que estaba parado charlando con otros jóvenes, ninguno lo advierte porque Cides caminó por atrás de ellos y ahí recién saca el cuchillo que tenía escondido en la cintura y lo ataca en milésimas de segundo. Franco no tuvo tiempo de defenderse.

"A Cides le agarran el brazo para que no lo siga atacando, el tipo agarra su cuchillo con la funda y se va caminando tranquilamente, agarra el auto, hasta su casa, y después a la comisaría, entonces la emoción violenta no se acredita", explicó. Además, relató cómo el pueblo ayudó a reconstruir el historial de violencia del imputado por el crimen de Franco.

El pueblo de Loncopué reconstruyó el historial de violencia del asesino

"Fue espontáneo, desde que pasó, en casa de mi mamá se llenó de gente, qué podemos hacer, se generó el apoyo, marchas, mi hermano era muy conocido en Caviahue por su trabajo en las Termas de Copahue, y eso derivó en apoyo en las redes sociales, en Las Lajas", señaló Sebastián, quien intenta hacer todo lo que está a su alcance para mover la causa.

El 21 de julio, enviaron una nota firmada por más de 1000 personas y con el apoyo de concejales dirigida al Tribunal Superior de Justicia, al fiscal general José Gerez y al Fiscal Jefe de la III Circunscripción, Gastón Liotard para exponer los elementos probatorios y pedir el cambio de carátula a homicidio agravado.

Si bien no constataron antecedentes judiciales de Pedro Cides, en el pueblo sabían el historial violento que acumulaba, por eso publicaron a través de Instagram y Facebook la búsqueda de testimonios y recolectaron más de 10 víctimas de episodios violentos.

Marcha Franco Loncopue Gentileza FM La Quinta Estación

"Hay una amiga de la esposa de Cides que declara que ella se terminó muriendo de tristeza porque Cides le pegaba todo el tiempo", advirtió Sebastián. Aquella señora quiso declarar y nombró todas las vejaciones que le pasó a la esposa del imputado, lo que se constató en el Juzgado de Paz donde yacen tres registros de violencia de género contra su ex pareja y madre de sus hijos, también víctimas de Cides. Además, un vecino que tiene una discapacidad motriz en una de las piernas, declaró que Cides le pegó adentro de un comercio.

Entre los testimonios que fueron filmados por los abogados y aportados a la causa, también se destaca el de un policía en funciones que declaró que recibió amenazas constantes de Cides. También hubo una persona a la que el imputado le pegó en frente de la Comisaría y terminó hospitalizado, lesiones que constan en el registro de sistema ANDES. Por su parte, registraron un antecedente similar al crimen este verano de 2025: testigos declararon que en un asado, Cides se enojó con un juego, y sacó un cuchillo que alguien le sacó a tiempo, aunque siguió a la persona para pegarle.

A través de los testimonios, pudieron dar cuenta de que el acusado acostumbraba a pegar a personas en situación de vulnerabilidad, en algunos casos sus víctimas estaban ebrias. "Se aprovechaba de su estado de superioridad, en caso de alevosía, se cumple con que mi hermano estaba ebrio y él no, de hecho se fue en auto hasta su casa y después se entregó".

Además, en un esfuerzo económico impresionante, para sumar a la autopsia que confirma que no se observaron lesiones defensivas en miembros superiores de la víctima, la familia contrató a Delfín Francisco Delgado. El reconocido médico forense confirmó que no hay constancia de que Franco haya advertido el ataque, el mismo fue sorpresivo. De esta manera, esperan que la suma de elementos probatorios irrefutables logren el cambio de carátula para llegar a una condena de prisión perpetua lo más pronto posible.