Detuvieron a un hombre que discutió y baleó a su suegra

El hecho de violencia ocurrió en Cutral Co. Afortunadamente, la mujer herida ya se encuentra fuera de peligro.

Un grave hecho de violencia motivó una investigación y dio lugar a la detención de un hombre, señalado por haber baleado dos veces a su suegra en medio de una discusión en Cutral Co . El agresor está detenido.

Todo inició el martes por la tarde en un departamento del barrio 500 Viviendas, pasadas las 18. En un comienzo, se creía que la discusión había sido entre el agresor y su pareja, luego de que ésta última le pida que deje la vivienda. En esas circunstancias, el hombre extrajo de su ropa un arma de fuego con la cual hirió a su suegra, que también se encontraba presente en el domicilio junto a su propia pareja.

La señora recibió el impacto de dos proyectiles en sus miembros inferiores y los demás presentes llamaron de inmediato a la Policía.

El personal arribó a los pocos minutos y en el lugar secuestraron el arma 9 milímetros del agresor, que tenía seis cartuchos en su interior y una vaina servida que se recuperó del piso.

Además, se detuvo al hombre, que se encontraba en las inmediaciones.

En tanto, la suegra del violento fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Complejidad VI, donde se la sometió a una cirugía de urgencia y se la pudo estabilizar. La mujer ya se encuentra fuera de peligro.

El violento fue acusado

Este jueves, la fiscalía informó que el hombre finalmente fue acusado por dos hechos. El primero de ellos fue por la agresión contra su suegra, que -aclararon- ocurrió en el contexto de una discusión entre el imputado y su suegra, no su pareja como inicialmente se creía.

En esas circunstancias, la mujer le pidió al agresor -identificado como "M.S.B"- que se retirara de su vivienda, por lo que el hombre extrajo un arma de fuego y "le disparó, provocándole lesiones leves en ambos tobillos".

El segundo hecho tuvo lugar el mismo día, alrededor de las 22 horas, mientras el imputado se encontraba detenido en la Comisaría 15 luego del hecho de violencia, por orden del Ministerio Público Fiscal y en el marco de la investigación.

"'M.S.B' pidió ir al baño y, mientras se dirigía por un pasillo de la alcaidía, agredió de forma sorpresiva y violenta a un efectivo policial que lo custodiaba, propinándole un golpe de puño en el pómulo izquierdo que le ocasionó lesiones leves", indicaron.

Por estos hechos, Febrer le atribuyó al imputado los delitos de abuso de armas y lesiones leves agravadas por la calidad de funcionario policial de la víctima, ambos en carácter de autor.

Asimismo, durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le imponga al acusado prisión domiciliaria por el plazo de un mes con rondines policiales, bajo el argumento de que existe peligro de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la integridad de las víctimas.

La jueza de garantías que intervino, Vanessa Macedo Font, avaló la formulación de cargos y la medida de coerción, de acuerdo a lo solicitado por la fiscal del caso. De esta forma, dictó la prisión domiciliaria por un mes.

Finalmente, la magistrada fijó el plazo para concluir la investigación penal preparatoria en dos meses.