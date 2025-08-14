Cayó un conocido delincuente en San Patricio del Chañar: "El loco Cerda" irá preso por robos

Tenía múltiples antecedentes judiciales por robos. La Fiscalía dispuso la unificación de penas y fue trasladado a Rincón de los Sauces.

Un famoso ladrón de San Patricio del Chañar cayó preso tras años de reiterados hechos delictivos. Se trata de Juan Pablo Cerda, apodado "El Loco Cerda", quien había sido foco de repudio por la comunidad de la localidad y estaba demorado en medio un operativo en una vivienda. De esta manera, se puso fin a la posibilidad de que siga cometiendo robos.

"El martes hubo un accidente en un domicilio conocido por el personal policial dado que son casas involucradas en el narcomenudeo, donde se trabaja con División de Antinarcóticos, y él estaba ahí", indicó Emilio Díaz jefe de la Comisaría 13.

En esa oportunidad la Fiscalía había ordenado la detención de Cerda, quien estaba siendo investigado por el personal de la Brigada de Investigación en las últimas semanas dado que lo relacionaban como el autor de dos hechos. Puntualmente, había sido individualizado con el trabajo de pesquisa, a través de vídeo y testimonios en otros dos robos.

Los últimos robos de "El loco Cerda"

El 4 de julio pasado, alrededor de las 20, Cerda fue detectado por los cuidadores de un establecimiento cerca del portón de ingreso y dieron aviso a la Policía. Minutos más tarde, el personal policial de Comisaria 13 de San Patricio del Chañar logró interceptarlo mientras realizaban patrullaje preventivo en la intersección de las calles Copahue y Chacay.

De acuerdo a la información oficial, al notar la presencia policial, Cerda emprendió una veloz huida cargando un bulto blanco. Sus vestimentas coincidían con la descripción brindada minutos antes por el sereno que denunció que lo vio salir del predio.

Tras un corto seguimiento preventivo, el personal logró interceptar al sujeto, quien descartó una bolsa con herramientas. Al ser consultado por la procedencia, el hombre evadió toda explicación. Finalmente, fue trasladado a la Comisaría 13 donde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que fue informada del hecho, dispuso que se notifique al imputado, designe defensor y fije domicilio y ordenó que sea puesto en libertad.

robo el chañar loco cerda

Sin embargo, en agosto el último robo de Cerda fue en un carrito de comidas ubicado en el cruce de la picada 8 y 7. "Es un puesto habilitado por la municipalidad que queda cerrado en la noche, este individuo ingresó y gracias al relevamiento de cámaras se lo individualizó en el lugar y partir de ahí se lleva a cabo el seguimiento", explicó Díaz.

Prisión efectiva para el famoso ladrón

Finalmente, fue aprendido por un incidente que hubo con dos muchachos: al tenerlo demorado se trabajó con el último nuevo hecho por el que la Fiscalía de Robos dispuso que se lo llevara a la Ciudad Judicial.

En la audiencia realizada este miércoles, los representantes del Ministerio Público Fiscal realizaron la unificación de penas, por lo que fue condenado a 3 años de prisión efectiva, y por consiguiente se efectivizó su trasladado al penal de Rincón de los Sauces.

Díaz destacó la complejidad que tuvo el caso dada la situación de consumo problemático de sustancias del hombre, que actualmente tiene 40 años. Incluso, en 2024, ante un trabajo similar donde lograron demorarlo, pero la justicia dispuso su libertad. Por ese motivo, hubo una marcha y una queja masiva de los vecinos hartos de esa situación, dado que a su vez habían demorado a dos vecinos por golpear al ladrón.

Acá no tiene domicilio, tiene familiares que no se pueden hacer cargo de él, por lo que estuvo en situación de calle, pero aguantado por individuos en distintos lugares, por eso era difícil llevar a cabo las diligencias de allanamientos, lo controlamos en el sentido a la prevención, pero es un muchacho que al no tener domicilio fijado no lo teníamos en un lugar específico", advirtió.

En este sentido, indicó que Cerda había tenido una condena anterior, donde tenía que cumplimentar tareas comunitarias pero eso nunca se efectivizó. "Por eso, destaco el trabajo de manera incansable del personal de la Comisaría, la Brigada y el personal de calle que llevó a que esta vez todos los elementos se reunieran en favor de lograr la condena".