San Patricio del Chañar: vecinos se movilizaron para pedir seguridad y que encierren a "el Loco"

Más allá de la actividad de hoy, tanto la familia de los detenidos como otros vecinos tienen previsto llevar a cabo otras movilizaciones con el fin de que el tema no quede en la nada y se resuelva con alguna disposición severa en relación a "el Loco". Mica apuntó que "también en las redes estamos juntando firmas porque queremos respuestas".

loco cerda.jpg Los vecinos pegaron cartelería pidiendo que el hombre deje la ciudad.

El juez justiciero

La situación ocurrida en El Chañar no resulta para nada extraña debido a que muchas personas están reaccionando ante los robos impunes y uno de los hechos más destacados de los últimos días tuvo el protagonismo de un juez neuquino, que no dudó en salir a buscar a los delincuentes que le robaron a su papá. El hecho sucedió el jueves pasado, en horas de la mañana, y el magistrado que llevó a cabo la arriesgada acción fue Juan Pablo Encina. "Llamé a la Policía y me fui a ver lo que faltaba en el patio, faltaban algunas herramientas y entre las cosas que él tenía, había un cargador de batería que es como un carrito y es difícil de alzar y yo pensé 'Si alguien se llevó este carrito, tiene que estar por acá cerca'", confió. Agregó que "tomé una decisión en segundos, que no es para nada aconsejable, pero yo fui a buscar si lo podía ver y me encontré a este muchacho".

Finalmente, Encina atrapó al delincuente y lo entregó a personal de la Comisaría 16.