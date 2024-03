Vecinos de barrio Huiliches piden más seguridad por la ola de robos

"No son chicos del barrio. Sabemos que no son de acá, que son gente que pasa en bicicleta o en moto", advirtió y manifestó que en la calle se ve muy poca presencia policial. "Cuando yo asumí en octubre, fue lo primero que los vecinos y comerciantes me dijeron, que no se ve la Policía ya en la calle", sostuvo.