Salía del CPEM 47 y lo amenazaron de muerte para robarle el teléfono celular

"Se le acerca un chico en bicicleta y le dice ' Entregame el celular o te pego un tiro '. Mi hijo salió corriendo y el chico este lo siguió en la bici y le volvió a repetir lo mismo. Lo cual es re grave porque no sabés si tiene o no un arma", comentó el hombre indignado, comentando que afortunadamente, su hijo entregó el dispositivo para priorizar su seguridad.

Muy asustado, el adolescente volvió corriendo hasta su casa, a unas dos cuadras de allí, un recorrido que hacía todos los días y que hoy le genera mucho temor.

patrullero neuquen.jpeg

Daniel lamentó la inseguridad que se está registrando en la zona recientemente y manifestó: "Las cosas no están bien porque, si no, no ocurrirían estos hechos, que son a plena luz del día. Hay un movimiento permanente de gente, el colegio tiene seguridad dentro de la escuela y yo como papá, espero afuera porque no se puede ingresar. Pero el tema es afuera de la escuela".

En este sentido, indicó que es necesario cuanto antes destinar policías para cuidar el sector en los horarios de ingreso y salida de los distintos turnos. "Yo creo que los recursos lo deben tener, tendrían que hacer recorridas. No tiene sentido seguir agrandando cárceles si la inseguridad está ahí a la salida de la escuela, en el patio de tu casa, es lamentable todo", expresó.

Lo cierto es que la víctima nunca vio el arma, aunque claramente, nadie querría arriesgarse a ser herido. La situación se habría dado cuando los alumnos del curso del adolescente se retiraban por la ausencia de un docente, lo que los dejó en mayor riesgo, ya que no había un flujo de muchos cursos.

"Como siempre ocurre, los más desprotegidos somos los del oeste. Con un 1% de los efectivos que sacan cuando hay una manifestación pública, alcanza", sostuvo Daniel.

Otras dos adolescentes amenazadas y asaltadas

El hecho remite al que sufrieron otras dos adolescentes la semana pasada, cuando a tan solo tres cuadras del CPEM 47, fueron asaltadas en la vereda de la Escuela 343, en el cruce de Rufino Ortega con Ortega y Gasset.

Según se observa en el video, que fue compartido entre vecinos del barrio Huiliches, el hecho de robo ocurrió el martes 12 poco antes de las 20, en la vereda trasera de la escuela, donde se encontraban las dos adolescentes alumnas e ese establecimiento.

El video, que dura algunos segundos, muestra inicialmente a las dos jóvenes sacándose fotos por unos instantes y luego, cuando al parecer se disponen a salir pasando por encima de la reja que recorre todo el perímetro, aparecen dos jóvenes a bordo de una bicicleta que se acercan decididamente a ellas.

Asalto a dos estudiantes.mp4

Mientras quien iba manejando permanece sobre el rodado, su compañero se acercó hasta la reja, tomó el bolso de una de ellas y, al parecer tras amenazarla con un arma -según cuentan los vecinos-, obligó a la otra a entregar su celular.

Seguido de esto, los ladrones se retiraron en dirección a calle Rufino Ortega con total calma.

Los robos en inmediaciones de las escuelas públicas de la capital son hechos lamentablemente muy frecuentes y que han despertado reiterados reclamos de los padres, preocupados por la seguridad de sus hijos y la falta de vigilancia que hay alrededor de las instituciones en horarios escolares.