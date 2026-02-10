Deseado Sunset: música, gastronomía y el mejor atardecer de la Patagonia en Bodega Familia Schroeder

El 21 de febrero, el corazón de los viñedos de San Patricio del Chañar se convertirá en el escenario de una experiencia sensorial única.

El próximo sábado 21 de febrero, el corazón de los viñedos de San Patricio del Chañar se convertirá en el escenario de una experiencia sensorial única: Deseado Sunset . Desde las 19:00 hasta las 23:00, la Bodega Familia Schroeder abrirá sus puertas para celebrar la combinación perfecta de música en vivo, alta gastronomía y los cielos infinitos de la Patagonia.

La propuesta musical de esta edición estará encabezada por la banda Autómata Persona l, quienes traerán su sonido distintivo a las hileras de vid, seguidos por el DJ Gabee, encargado de musicalizar la caída del sol y elevar la energía del cierre.

La experiencia culinaria será uno de los pilares del evento, con puestos gastronómicos a cargo de Saurus Restó. El reconocido chef Felix Aguilera ha diseñado una propuesta exclusiva para la ocasión. Por su parte, el Hotel Hilton Garden Inn estará al frente de la barra, ofreciendo tragos de autor elaborados con los premiados vinos y espumantes de la bodega.

Entradas y Logística

Con el objetivo de fomentar un consumo responsable y garantizar la comodidad de los asistentes, la producción ha dispuesto una opción con traslado incluido.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TICKIO (www.tickio.ar) con los siguientes valores:

• Experiencia Completa ($60.000): Incluye entrada, copa de bienvenida, dos consumiciones y servicio de transfer ida y vuelta a la bodega.

• Experiencia Base ($40.000): Incluye entrada, copa de bienvenida y dos consumiciones.

El evento contara con puestos gastronómicos, con precios accesibles, como barras destinadas a venta vinos y espumantes, una vez utilizada las consumiciones de la entrada, podrán seguir consumiendo con excelentes precios.

Deseado Sunset es una producción de Art Stage, garantizando un estándar de calidad técnica y artística de primer nivel para un evento que promete ser el hito del verano en la región.

Detalles del evento

• Fecha: Sábado 21 de febrero.

• Lugar: Bodega Familia Schroeder, San Patricio del Chañar.

• Horario: 19:00 a 23:00 hs.

• Tickets: www.tickio.ar