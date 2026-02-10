Robo en una conocida colchonería: detuvieron a personas en situación de calle que escondieron almohadas en un container

El hecho sucedió en Dormilindo, en Perito Moreno y Bahía Blanca. Los ladrones fueron demorados en la Comisaría Segunda.

En una colchonería del bajo neuquino se llevaron una pésima sorpresa este martes por la madrugada cuando recibieron un aviso de robo . Al llegar al local, la dueña encontró el frente dañado y faltantes de mercadería, mientras que la Policía demoró a dos personas en situación de calle que habían descartado almohadas en un container.

El comercio llamado Dormilindo ubicado en las calles Perito Moreno y Bahía Blanca, quedó con el frente gravemente dañado porque los delincuentes reventaron la puerta de vidrios blindex.

La asistente letrada Natalia Pérez de la Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en el caso e impulsa medidas investigativas, como el relevamiento de cámaras para analizar cuál fue el recorrido que hicieron, qué prendas llevaban y ratificar que los sospechosos sean efectivamente los autores del hecho. Por este motivo, la comisaria dio intervención a la Brigada de Investigaciones.

robo colchoneria bajo

Cómo atraparon a los ladrones de almohadas

Los ladrones actuaron en la nocturnidad pero fueron detectados por los domos de seguridad monitoreados por el COP. Norma Vinnet, jefa de la Comisaría Segunda, ubicada a pocas cuadras, indicó a LM Neuquén que recibieron la advertencia del organismo a las 5:45 y enviaron un móvil a Perito Moreno 588 que constató una rotura en la puerta.

"Al llegar se encuentran con un vecino que alerta que observó a dos personas y continuó la búsqueda por las inmediaciones", indicó la comisaria Vinnet.

Luego, los encontraron y fueron demorados en la Comisaría Segunda. "Una de estas personas es un ciudadano en situación de calle, y el otro, hasta el momento, tendría domicilio en la ciudad de Zapala, pero estamos todavía con el hecho en proceso", afirmó.

IMG-20260210-WA0006

En tanto, el COP también detectó que el sitio donde habrían descartado el botín era un container de Felix San Martin, y al llegar, los efectivos policiales encontraron almohadas inteligentes de vellón siliconado y cobertores de colchón.

De momento, los hombres permanecen demorados en la Segunda, mientras la damnificada realiza la denuncia en base a la cual, de haber mas elementos robados, podría seguir la búsqueda.

"El drama social" detrás de los robos

La propietaria de Dormilindo fue entrevistada por el móvil de LU5 donde relató las graves consecuencias y circunstancias del hecho. "La policía los agarró de nuevo, desde diciembre es la cuarta vez que nos pasa que entran a robar", aseguró.

Por su parte, recalcó que en el local tienen alarma y sistema de seguridad, pero aun asi eso no logra amedrentar a los delincuentes. "La policía siempre llega rápido y esta vez los agarra, recuperaron el contenido y se quedaron conmigo esperando", destacó.

A su vez, agregó que la Policia dice que es producto de que hay mucha gente viviendo en situación de calle, y consideró: "Así que ya es un problema social más que económico".

Comisaría Segunda Las autoridades de la Comisaría Segunda y Seguridad recibirán a los vecinos el viernes.

De cara al futuro, luego de arreglar el costoso daño ocasionado a la puerta blindex, que se encarece por el horario de emergencia donde ocurren los frecuentes robos, se mostró angustiada. "Estamos nerviosos de lo que pueda pasar, nos pasa muy a menudo de que nos entren a robar, igual al tener seguro y cámara", y describió que luego del horrible momento ella debe quedarse atrincherada cuidando todo hasta que llegue el servicio de arreglo.

"Las ventas hoy la verdad no son de la mejor forma, por cómo está el país, así que es mucho sacrificio para una pyme tomar gente y tener todo en riesgo", señaló al respecto del momento económico a nivel nacional y agregó: "Estamos acá dentro tratando de pasar el mal momento, la policía se porta excelente, me ha pasado varias veces y la policia es excelente, actúa rapidísimo".

En cuanto a la busqueda de soluciones, puntualizo: "el drama que hay que cambar es el drama social, hasta que no se recupere esta gente de la calle, y una ley laboral que no ayuda a las pymes a tomar gente, y se echa mas gente, y hay mas gente en situacion de calle, no se va a solucionar la mentablemnte, también mas la droga, que no es un tema que conviene tocar, entonces hasta que el gobierno no revierta esto, ese es el problema principal que estamos tenendo hoy todos los comerciantes empresaros todas las personas de bien que trabajamos, tenemos miedo, salis a la calle te pueden matar un hijo, es un problema social grande que estamos teniendo gobierno tras gobierno".

Además, desde el movil agregaron que prontamente dejarán de tener local comercial en ese sector teniendo en cuenta que los alquileres se han disparado y aumentan más de 400 %.