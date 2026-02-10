Narcotráfico, prevención del delito e infraestructura: los ejes del encuentro de Nicolini con Nación

Como parte de una agenda de diálogo entre los gobiernos provincial y nacional, el ministro de Seguridad de Neuquén se reunió con su par de Nación.

El ministro de Seguridad de la provincia del Neuquén, Matías Nicolini, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , en el marco de una agenda orientada a fortalecer la articulación entre Nación y Provincia en materia de seguridad.

Según se detalló, durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la coordinación operativa y la prevención del delito, con especial foco en el trabajo territorial.

Por otra parte, se analizaron aspectos relacionados con el servicio penitenciario, donde se destacó el avance que viene llevando adelante la provincia del Neuquén, especialmente en infraestructura, planificación y fortalecimiento institucional.

Al respecto, Nicolini señaló que “este tipo de encuentros siempre fortalecen el trabajo que venimos realizando en la provincia. Nos permiten coordinar acciones, compartir experiencias y consolidar una agenda común con Nación para seguir mejorando la seguridad de las neuquinas y los neuquinos”.

En esa línea, agregó que “Neuquén viene desarrollando una política integral de seguridad, que incluye el fortalecimiento del sistema penitenciario, y el trabajo articulado con Nación acompaña y potencia este proceso”.

Neuquén incorporó tecnología de punta para la lucha contra el narcotráfico

A fines de enero, Neuquén recibió la donación de dos analizadores portátiles de narcóticos Thermo Scientific TruNarc, acompañados por dos kits de uso, con el objetivo de mejorar el equipamiento de la Policía del Neuquén y fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico.

La donación fue realizada por el Banco Provincia del Neuquén (BPN), durante un acto que encabezó en Villa La Angostura el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del BPN, Gabriel Bosco; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano y el intendente local, Javier Murer.

"La incorporación de estos equipos permitirá a la fuerza policial realizar pruebas presuntivas de narcóticos, precursores y agentes de corte directamente en el campo, agilizando los procedimientos, mejorando la seguridad del personal y optimizando los tiempos de intervención", detallaron desde el gobierno provincial.

“En esta gestión, la seguridad ha pasado a ser una política seria de Estado”, destacó Nicolini y aseguró que a la Policía “vamos a darle todo el equipamiento necesario y todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan realizar su tarea de la mejor forma posible”.

Explicó que desde el momento en que desde el gobierno provincial se decidió asumir la lucha contra el narcomenudeo “nos propusimos modernizar la policía y elevar los estándares de investigación y capacitación”.

El ministro expresó que los resultados en materia de seguridad “están a la vista” e informó que “se cerró 2025 con una importante disminución en el índice delictual de más del 30% y mucho tiene que ver esta lucha contra las drogas y los narcotraficantes. Gran cantidad de delitos contra la propiedad y las personas están rozados o atravesados por cuestiones vinculadas a la droga”.

“Luchar contra la droga con firmeza y determinación, como lo ha indicado el gobernador desde el inicio de la gestión, hace que podamos tener estos resultados”, remarcó.

Indicó que “una de las necesidades que nos plantearon desde la División Antinarcóticos fue equipamiento y fundamentalmente eran estos dos equipos, muy sofisticados, que permiten la detección inmediata de sustancias prohibidas en cualquier procedimiento que realice la policía”.