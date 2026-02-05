Un juez fue amenazado por un grupo narco en su oficina: estaban todos armados

Cerca de 20 personas llegaron hasta el juzgado. Cómo fue el ataque y qué pedido le hicieron.

"Esto es institucionalmente grave cuando hay un atentado a una institución pública como sucedió", dijo el juez.

Un grave episodio de violencia y amenazas se vivió en un Juzgado de San Martín , provincia de Buenos Aires, a cargo del magistrado Nicolás Schiavo. Un grupo de personas irrumpió en el lugar y realizaron varias amenazas con armas blancas y se registraron daños en el inmueble.

Unas 20 personas son las que irrumpieron este miércoles por la mañana en la sede del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín. Allí amenazaron a los funcionarios y exigían ver al juez Schiavo. La situación es grave ya que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad , por lo que se volvió difícil localizar a quienes ingresaron violentamente.

Según revelaron, los agresores llegaron al lugar para manifestarse en contra de las detenciones ocurridas días atrás de integrantes de una banda narco criminal de dicha localidad bonaerense.

Tras retomar sus funciones, Schiavo buscó despersonalizar el ataque y encuadrarlo en un contexto más amplio. "No vinieron por mí, es un tema institucional de la provincia", afirmó, y advirtió que el hecho expone una problemática estructural que afecta al sistema judicial bonaerense.

Qué dijo el juez amenazado por el grupo narco

"Lo que pasó ayer fue grave", sostuvo el magistrado ante la prensa, y agregó: "Somos funcionarios públicos al servicio de la sociedad. No voy a hacer una queja de las condiciones edilicias, pero tenemos que tomarnos esto con mucha seriedad. Esto es institucionalmente grave cuando hay un atentado a una institución pública como sucedió".

Por otro lado, Schiavo indicó que esto no fue una amenaza personal, sino que "es un problema institucional hacia la Justicia. Esto pasa todos los días. Ha pasado en otros departamentos judiciales, no hay que personalizar los problemas". De esta forma, resaltó también que tales situaciones también se verificaron en escuelas y hospitales públicos de la provincia.

"Cuando esto sucedió, yo estaba muy preocupado por el personal. Muchas veces vienen personas a protestar, pero lo de ayer fue más que una protesta. Es un problema global, que requiere un abordaje global", reveló con preocupación por los trabajadores presentes.

Si bien reconoció carencias en materia de recursos y seguridad, Schiavo evitó focalizar en reclamos personales y reiteró que la gravedad del episodio excede su figura. Por el ataque no se registraron heridos y ya hay una investigación judicial en curso.

Qué fue lo que pasó en el Juzgado

El hecho sucedió este miércoles al mediodía, en el edificio judicial ubicado en el cruce de Pueyrredón y Cerrito, en el partido de San Martín. Allí funciona el Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito, a cargo del juez Nicolás Schiavo. Allí denunciaron que un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en la mesa de entradas.

amenazas juez

El caso fue dado a conocer por el diario La Nación, donde contaron que en los tribunales vincularon el ataque a una organización criminal allanada el 22 de enero pasado.

Según fuentes judiciales, los agresores estarían vinculados a una organización que perdió armas de fuego y otros elementos durante un allanamiento realizado la semana pasada en Villa Maipú. En ese operativo, la policía detuvo a seis hombres y tres menores, todos sospechados de integrar una banda dedicada a la venta de droga.