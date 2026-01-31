Operativos contra el narco: secuestraron cientos de dosis de cocaína y detuvieron a cinco personas

La División Antinarcóticos Cutral Co de la Policía de la provincia del Neuquén realizó este sábado dos allanamientos en Plaza Huincul y logró aprehender a dos personas y secuestrar una gran cantidad de estupefacientes que se encontraba fraccionada y lista para su venta.

Según se informó desde la Policía, en los allanamientos en barrio Otaño se secuestraron 150 dosis de clorhidrato de cocaína; varias flores de cannabis sativa; plantas de marihuana; más de 200.000 pesos, balanzas digitales y teléfonos celulares que eran utilizados por los investigados. Fueron aprehendidos dos hombres de 29 años.

La investigación

La causa se inició por las tareas realizadas por los investigadores de la División Antinarcóticos Cutral Co. A partir de la recopilación de datos, surgió que una persona se estaba dedicando a la comercialización de estupefacientes en inmediaciones del barrio Otaño de Plaza Huincul y utilizaría una vivienda en construcción para llevar a cabo la actividad ilícita.

Así comenzaron las actuaciones de rigor y se informó de la situación a la Fiscalía de Microtráfico de Cutral Co, disponiendo el inicio formal de la investigación para con el domicilio indicado.

huerta cannabis Foto archivo. Secretaría de Prensa y Comunicación

Las tareas investigativas tuvieron una duración de aproximadamente de 20 días, en los cuales el personal policial observó los movimientos típicos de una boca de expendio de estupefacientes. Se realizaron las investigaciones pertinentes y se logró identificar a las personas que llevaban a cargo esta actividad ilícita.

Con estos elementos probatorios, se solicitaron a la Fiscalía las diligencias de allanamientos a la vivienda que funcionaba como boca de expendio y a la restante, que se usaba como sector de acopio.

Se concluyó con dos hombres aprehendidos que se dedicarían a esta actividad ilícita, los cuales fueron imputados a la causa judicial en la infracción a la Ley 23737 de estupefacientes y a la Ley Provincial 3.488.

Otras tres detenciones y secuestro de cocaína

Otro operativo tuvo lugar en Rincón de los Sauces, donde efectivos de la División Antinarcóticos Añelo desbarataron una guarida en la que comercializaban drogas, y detuvieron a tres sujetos (dos hombres y una mujer). La causa judicial -en la que interviene la Fiscalía de Narcocriminalidad- se había iniciado el 5 de enero último, a partir de una denuncia anónima.

Recibida dicha denuncia e iniciado el expediente judicial, los efectivos policiales comenzaron a realizar tareas de vigilancia hasta que lograron establecer que, efectivamente, se registraban movimientos compatibles con la venta de sustancias estupefaciente en el domicilio investigado.

ALLANAMIENTO

Una vez reunida la información relevante, se tomó la decisión de dar cuenta a la fiscalía interviniente y desde allí al magistrado correspondiente. Lo que siguió fueron las diligencias de allanamientos y el posterior secuestro de sustancias estupefacientes, elementos de estiramiento, fraccionamiento y otros objetos probatorios, que son de interés para la causa.

En medio de la investigación -para ser precisos, el 22 de enero- se recibió otra denuncia anónima a través de la App Neuquén Te Cuidad, en la que daban cuenta de la venta de drogas. Luego, en la noche del 29, se concretó el allanamiento que arrojó las tres detenciones (a las que les siguió el dictado de prisión preventiva); y el secuestro de 91 gramos de clorhidrato de cocaína, 2 balanzas digitales, 5.266.000 pesos en efectivo, 55 municiones calibre .32, .38, 9 mm, una Ford Ecosport, 9 celulares, una notebook, una cámara de vigilancia, 3 posnet y elementos de fraccionamiento.

La guarida quedó clausurada, tal como ocurrió en tantos otros allanamientos que son producto del fortalecimiento de la lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular, que dispuso -desde el primer día- la presente gestión de gobierno.