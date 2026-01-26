Violencia en Cutral Co: una mujer fue acorralada y entregó a la Policía un arma cargada

La mujer se encontraba en estado de ebriedad y los vecinos alertaron del conflicto. No fue demorada.

Un confuso episodio de violencia se vivió en las últimas horas en Cutral Co y terminó con una mujer haciendo entrega de un arma de fuego cargada a la Policía. Los vecinos denunciaron un altercado en plena calle, pero al llegar, los efectivos solo hallaron a la mujer.

Según informó la Policía, en la mañana del domingo, personal del Comando Radioeléctrico Cutral Co fue alertado mediante un llamado telefónico por una situación de disturbios en la vía pública, en inmediaciones de las calles Agrimensor Baka y Rosembrook , en el barrio Nehuen Che .

De manera inmediata, efectivos que se encontraban realizando patrullajes preventivos por el sector acudieron al lugar, donde constataron la presencia de una mujer en aparente estado de ebriedad , quien habría protagonizado un altercado verbal frente a un domicilio de la zona.

Cutral Co Gente Transito (10).jpg POLICIA PATRULLERO Claudio Espinoza

Durante la intervención, la mujer fue entrevistada y, en el marco de la actuación policial, hizo entrega espontánea de un arma de fuego calibre 9 mm con municiones, manifestando que la misma pertenecería a su pareja.

Ante esta situación, el personal policial procedió a resguardar el arma de fuego, dando inmediata intervención a efectivos de la comisaría jurisdiccional y a personal de Criminalística, quienes realizaron el secuestro correspondiente conforme a los protocolos vigentes. No se conoció el conflicto que desató el altercado, que finalmente no pasó a mayores y no registró heridos.

El arma quedó a disposición de la Fiscalía de turno de Cutral Co, mientras se continúan las actuaciones judiciales pertinentes.

Una mujer embarazada tuvo que ser rescatada mientras su pareja la golpeaba

Días atrás, una mujer embarazada debió ser rescatada por la Policía tras sufrir un hecho de violencia de género. El agresor no dejaba salir de la casa a la víctima y esta comenzó a los gritos, lo que alertó a sus vecinos. El violento terminó detenido por orden de la fiscalía.

Según consignó Cutral Co Al Instante, todo ocurrió el fin de semana pasado, cuando los efectivos de Comisaría 15 del barrio Pampa fueron alertados de una situación de violencia de género en una vivienda del barrio Zani.

Al parecer, todo empezó cuando el hombre llegó a su hogar y, en un estado de alteración -que se presume era ocasionado por el consumo de alcohol o estupefacientes-, comenzó a increpar a su pareja: una mujer con un embarazo avanzado. Ante la imposibilidad de salir de la casa y la violencia que se acrecentaba de parte del hombre, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio.

Cutral Co Comisaria 15 del Barrio Pampa (4).jpg Claudio Espinoza

Estos gritos fueron afortunadamente escuchados por sus vecinos, que llamaron de inmediato al Centro de Operaciones Policiales.

Un patrullero de la comisaría de esa jurisdicción se acercó hasta el lugar y luego de dialogar unos minutos, lograron que el propietario abriera la puerta, tras lo cual la mujer y una hija pequeña pudieron salir del domicilio. Fueron trasladadas por los efectivos hasta el Hospital de complejidad media para controlar principalmente el estado de la embarazada, quien se encontraba muy asustada y nerviosa por la situación sufrida.

Asimismo, se demoró al violento y se lo trasladó a la unidad policial. Una vez allí, se le dio intervención a la fiscalía de turno y al Juzgado de Familia, que dispusieron una prohibición de acercamiento y contacto hacia la mujer, además del inicio de una investigación.

Se desconoce si habían antecedentes de hechos de violencia previos en la familia. A pesar de la situación sufrida, la mujer y su hija se encontraban en buen estado y fueron contenidas por otros familiares que se acercaron tras conocer el hecho.