Pidió ayuda a los gritos: una mujer embarazada tuvo que ser rescatada mientras su pareja la golpeaba

El hombre llegó a la casa y empezó el ataque contra la mujer y frente a su pequeña hija. Intervinieron sus vecinos.

Una mujer embarazada debió ser rescatada por la Policía tras sufrir un hecho de violencia de género . El agresor no dejaba salir de la casa a la víctima y esta comenzó a los gritos, lo que alertó a sus vecinos. El violento terminó detenido por orden de la fiscalía.

Según consignó Cutral Co Al Instante, todo ocurrió el fin de semana pasado, cuando los efectivos de Comisaría 15 del barrio Pampa fueron alertados de una situación de violencia de género en una vivienda del barrio Zani .

Al parecer, todo empezó cuando el hombre llegó a su hogar y, en un estado de alteración -que se presume era ocasionado por el consumo de alcohol o estupefacientes-, comenzó a increpar a su pareja: una mujer con un embarazo avanzado . Ante la imposibilidad de salir de la casa y la violencia que se acrecentaba de parte del hombre, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio .

Estos gritos fueron afortunadamente escuchados por sus vecinos, que llamaron de inmediato al Centro de Operaciones Policiales.

fiscalia cutral co.jpg La fiscalía de Cutral Co encabezó la investigación por el violento hecho ocurrido en el taller mecánico.

Un patrullero de la comisaría de esa jurisdicción se acercó hasta el lugar y luego de dialogar unos minutos, lograron que el propietario abriera la puerta, tras lo cual la mujer y una hija pequeña pudieron salir del domicilio. Fueron trasladadas por los efectivos hasta el Hospital de complejidad media para controlar principalmente el estado de la embarazada, quien se encontraba muy asustada y nerviosa por la situación sufrida.

Asimismo, se demoró al violento y se lo trasladó a la unidad policial. Una vez allí, se le dio intervención a la fiscalía de turno y al Juzgado de Familia, que dispusieron una prohibición de acercamiento y contacto hacia la mujer, además del inicio de una investigación.

Se desconoce si habían antecedentes de hechos de violencia previos en la familia. A pesar de la situación sufrida, la mujer y su hija se encontraban en buen estado y fueron contenidas por otros familiares que se acercaron tras conocer el hecho.

Un violento llamó a su pareja cuando lo estaba denunciando en fiscalía

Días atrás, un delincuente que le estaba haciendo vivir un calvario a su pareja fue acusado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y, además, se le impuso prisión preventiva por tres meses. De forma impune, el violento intentó frenar la denuncia en su contra con un llamado telefónico a la víctima cuando se encontraba en las oficinas del MPF.

La acusación fue realizada por el fiscal del caso Gastón Medina, quien atribuyó al imputado, identificado por sus iniciales como M.E.Q., cuatro hechos cometidos entre el 10 y 14 de enero de este año, y solicitó su prisión preventiva luego de su detención en la terminal de micros.

Los delitos atribuidos fueron lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas y desobediencia a la autoridad.

gaston medina fiscal

El primero de los hechos ocurrió el 10 de enero en la vivienda que compartían. Según precisó el fiscal, el hombre comenzó a golpear a la mujer con los puños; cuando el hermano de la víctima intentó interceder, también fue agredido y arrojado al suelo.

Dos días después, el acusado abordó a la víctima mientras ella descansaba, la obligó a ir a la cocina y la agredió físicamente. En medio del ataque, utilizó un elemento tipo navaja para herirla en el brazo mientras ella intentaba cubrirse.

Posteriormente, el 14 de enero, el acusado llamó a la víctima mientras ella se encontraba en la sede del MPF y la amenazó. Con esta acción, incumplió la prohibición de contacto y actos de perturbación que se le habían impuesto tras la denuncia policial previa.

El fiscal destacó que las lesiones fueron certificadas por el Cuerpo Médico Forense y que el Servicio de Atención a la Víctima (SAVyT) informó que la mujer se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad psicosocial.