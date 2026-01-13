Secuestró a su expareja y sus tres hijos: debieron ser rescatados por la Policía

El violento fue acusado, pero quedó en libertad. Tiene prohibido ingresar a Zapala, donde viven las víctimas. También se le colocará una tobillera.

La violencia de género en la región no parece conocer de límites. En las últimas horas, se conoció que una mujer y sus tres hijos vivieron un calvario al ser secuestrados y retenidos casi 24 horas por la expareja y padre de los niños, quien los llevó hasta un puesto rural de su propiedad, donde los mantuvo incomunicados. El violento amenazó además con matar a la mujer y a su actual pareja.

De acuerdo con la acusación que la asistente letrada Analía García realizó en una audiencia el lunes, el hecho concluyó el sábado 10 de enero, alrededor de las 15, cuando personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre y del Departamento de Búsqueda de Personas halló al imputado, identificado como "S.R." , junto a su expareja y tres hijos menores de edad ( dos niños y una niña, todos menores de 10 años ) en un puesto ubicado sobre la Ruta 67, propiedad del acusado.

La fiscalía sostuvo que el imputado había trasladado allí a la mujer y a los niños en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su actual pareja. Permanecieron privados de la libertad, al menos, desde la noche del viernes 9 de enero hasta la tarde del día siguiente . Durante ese lapso, el acusado le quitó el chip del teléfono celular a la víctima con el objetivo de mantenerla incomunicada. Llegaron a ellos luego de una denuncia de pedido de paradero, que motivó la búsqueda. El hecho fue encuadrado en un contexto de violencia de género.

asistente letrada analia garcia.jpg

Por todo eso, la asistente letrada García atribuyó a "S.R." el delito de privación ilegal de la libertad, en carácter de autor. Además, señaló que el imputado contaba con una suspensión de juicio a prueba por hechos de violencia previos, que se encuentra vigente y fue dictada en la ciudad de Zapala. El beneficio otorgado incluía la prohibición de contacto con la víctima y de ejercer actos de violencia o perturbación hacia ella. Ante el incumplimiento de las condiciones del beneficio, ese proceso volverá a la instancia en que fue suspendido y avanzará hacia el juicio.

En la misma audiencia, y ante el riesgo para la integridad psicofísica de la víctima y su grupo familiar, la fiscalía solicitó medidas de protección, que fueron dispuestas por el magistrado Juan Guaita, por un plazo de cuatro meses: la colocación de un dispositivo dual de monitoreo, la prohibición de concurrir a Zapala y alrededores -donde viven las víctimas- hasta tanto se efectivice el sistema, y presentaciones semanales en la Comisaría 16 de Neuquén.

Durante la audiencia realizada ayer, la fiscalía solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria y propuso un plazo de cuatro meses, pedido que fue admitido por el juez Guaita, quien tuvo por formulados los cargos al considerar que la evidencia reunida —entre ella, intervenciones de fiscalías de Zapala, defensorías del niño y reportes policiales— resultaba suficiente para avanzar con el proceso.

En tanto cumpla las nuevas medidas, el violento podrá permanecer en libertad.