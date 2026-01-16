Un violento llamó a su pareja cuando lo estaba denunciando en fiscalía con el fin de intimidarla

El incidente lo reveló un fiscal neuquino que, en la acusación, indicó que se trataba de un acto de perturbación. El hombre cumplirá prisión preventiva.

Un delincuente que le estaba haciendo vivir un calvario a su pareja fue acusado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y, además, se le impuso prisión preventiva por tres meses. De forma impune, intentó frenar la denuncia en su contra con un llamado telefónico a la víctima cuando se encontraba en las oficinas del MPF.

La acusación fue realizada por el fiscal del caso Gastón Medina, quien atribuyó al imputado, identificado por sus iniciales como M.E.Q., cuatro hechos cometidos entre el 10 y 14 de enero de este año, y solicitó su prisión preventiva luego de su detención en la terminal de micros.

El acusado enfrentará un juicio oral por el delito de tentativa de homicidio.

Los delitos atribuidos fueron lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género , en concurso real con amenazas y desobediencia a la autoridad.

El primero de los hechos ocurrió el 10 de enero en la vivienda que compartían. Según precisó el fiscal, el hombre comenzó a golpear a la mujer con los puños; cuando el hermano de la víctima intentó interceder, también fue agredido y arrojado al suelo.

Dos días después, el acusado abordó a la víctima mientras ella descansaba, la obligó a ir a la cocina y la agredió físicamente. En medio del ataque, utilizó un elemento tipo navaja para herirla en el brazo mientras ella intentaba cubrirse. La intervención de un familiar que llegó de visita y alertó a la Policía permitió interrumpir la agresión.

Quiso frenar la denuncia en su contra

Posteriormente, el 14 de enero, el acusado llamó a la víctima mientras ella se encontraba en la sede del MPF y la amenazó. Con esta acción, incumplió la prohibición de contacto y actos de perturbación que se le habían impuesto tras la denuncia policial previa.

El fiscal destacó que las lesiones fueron certificadas por el Cuerpo Médico Forense y que el Servicio de Atención a la Víctima (SAVyT) informó que la mujer se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad psicosocial.

eton terminal omnibus neuquen.jpg

Debido al riesgo para la integridad de la víctima y al peligro de fuga -el hombre fue detenido en la terminal de ómnibus cuando intentaba viajar a Buenos Aires-, el fiscal solicitó tres meses de prisión preventiva.

Además, informó que el acusado tiene antecedentes penales por robo, con una condena unificada de 6 años y 9 meses que cumplió en diciembre de 2024.

El juez de garantías Juan Guaita avaló los cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dictó la prisión preventiva por el término solicitado.

Múltiples hechos de violencia de género

Otro salvaje hecho de violencia de género que trascendió esta semana tuvo como escenario la región Confluencia y tanto una mujer como tres menores fueron víctimas de un violento que los raptó y los encerró en el puesto de un campo cercano a la Ruta Provincial 67.

Tras la intervención policial, el hombre fue detenido y acusado. La asistente letrada Analía García le formuló cargos por haber privado ilegalmente de la libertad a su expareja y sus tres hijos. La acusación fue realizada durante una audiencia ante el juez Juan Guaita.