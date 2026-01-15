Un hombre intentó matar al hijo de su pareja con un enorme cuchillo y lo hirió en el torax

El intento de homicidio tuvo lugar el miércoles por la mañana. La víctima se interpuso entre su madre y el violento, quienes tenían una discusión.

Un hombre fue acusado y terminó con una prisión domiciliaria luego de intentar matar al hijo de su pareja, cuando éste quiso frenar la discusión entre el violento y su madre. La falta de espacio en lugares de detención le evitó una medida cautelar más gravosa. Ocurrió el miércoles por la mañana en Piedra del Águila .

Según informaron desde la fiscalía, el fiscal Hernán Scordo formuló cargos en las últimas horas contra un joven, identificado como "M.J.O.", por haber intentado matar a un adolescente y haber causado lesiones a otra persona con la que previamente había mantenido una discusión, en una vivienda de la localidad. La acusación fue presentada el miércoles durante una audiencia realizada por sistema de videoconferencia desde San Martín de los Andes.

Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía, todo ocurrió este miércoles 14 de enero alrededor de las 6 de la mañana, en una vivienda de Piedra. Allí, el imputado ingresó a la casa de una mujer con la que tenía una relación y se inició una discusión. En ese contexto, un adolescente de 17 años (hijo de la mujer) se despertó y se interpuso para calmar la situación e intentó sacar al hoy imputado del domicilio.

En medio de un forcejeo, el acusado extrajo un cuchillo de aproximadamente 22 centímetros de largo que llevaba en una mochila y le asestó una puñalada en la región torácica al menor, además de provocarle otra herida en uno de sus brazos.

fiscal hernan scordo

Tras esto, la mujer intentó interponerse para evitar que el ataque continuara, lo que impidió que el imputado consumara su intención homicida. En medio del forcejeo, ella también resultó lesionada, con heridas cortantes en una mano. Un vecino que escuchó gritos alertó a la Policía, que al arribar al lugar encontró al imputado con el arma blanca en su poder y lo detuvo.

El accionar de "M.J.O." fue calificado como homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real.

Luego de escuchar a las partes, el juez Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos y la calificación legal, fijó el plazo de investigación en tres meses. También impuso una prisión domiciliaria por un mes, luego de que la fiscalía acordara con la defensa solicitar esa medida de coerción, a partir de la falta de cupo en las unidades de detención.

Scordo argumentó que, de permanecer en libertad, el imputado podría entorpecer la investigación e influir en testigos del hecho. El magistrado coincidió y también le impuso al acusado la prohibición absoluta de contactar a las víctimas.

Violó la perimetral e intentó matar a un hombre que protegió a su expareja

Semanas atrás, otro hecho cometido en el marco de un contexto de violencia de género conmocionó a los vecinos de Piedra del Águila.

Un hombre de la localidad, sobre quien recaían medidas de restricción por violencia de género, violó la perimetral al acercarse a su expareja y agredirla. Además, intentó matar a un hombre y lesionó a otros dos que quisieron proteger a la mujer. Como condición para seguir en libertad, dejó la localidad.

El caso se conoció tras una audiencia de formulación de cargos que se realizó el viernes, en la que el fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Gabriela Pellico imputaron a un hombre por intentar asesinar a una persona y lesionar a otras dos.

Comisaría-Piedra-del-Aguila.jpg

La acusación fue por el delito de intento de homicidio, lesiones y desobediencia de una orden judicial, ya que el acusado también estuvo en la casa de una mujer que es su expareja, a quien no podía acercarse por orden de un juez.

El fiscal del caso indicó que el primer hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, en Navidad, frente a una vivienda en la calle Alanis. El imputado, identificado como "N.A.B.", mantuvo una discusión con su expareja, a quien zamarreó mientras ella intentaba retirar sus pertenencias de la vivienda.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que, con este accionar, el imputado incumplió las medidas restrictivas dictadas el pasado 3 de octubre por la Justicia de Familia, las cuales le prohibían acercarse a menos de 200 metros a la mujer, así como realizar cualquier acto de perturbación o violencia hacia ella.