Vuelco fatal en Neuquén: murió un hombre en la Ruta 237

La víctima tenía 64 y viajaba junto a una mujer cuando se produjo el accidente a seis kilómetros de Piedra del Águila.

La Ruta Nacional 237 se cobró una nueva vida este miércoles cuando un hombre de 64 años , oriundo de Buenos Aires, murió luego de protagonizar un vuelco fatal . El siniestro ocurrió a seis kilómetros de la localidad de Piedra del Águila .

La víctima, era un turista, que viajaba junto a una mujer de 54 años, quien está fuera de peligro. La pareja, volvía de vacacionar en San Carlos de Bariloche cuando la tragedia los alcanzo.

Según las primeras informaciones, el accidente vial se registró a la altura del kilómetro 1450 en la ruta. El comisario Raúl Levio informó en medios que el conductor “habría perdido el control del vehículo tras morder banquina”.

Como consecuencia, la víctima se cruzó de carril y el automóvil dio cinco tumbos hasta finalmente quedar sobre cuatro ruedas. Respecto al estado de salud de la mujer, se confirmó que fue atendida en el hospital de la ciudad.

Se suceden los vuelcos en la Ruta 237

Los violentos vuelcos en las rutas de la región se suceden sin pausa y no solo hoy miércoles hay que lamentar un siniestro en la Ruta Nacional 237, sino que también el último fin de semana se produjeron otros hechos similares.

De acuerdo a lo informado por los Bomberos de Picún Leufú, solo hubo que asistir a una mujer, que resultó “sin lesiones de consideración”.

Los integrantes de la Central 10 de la localidad de Picún Leufú vienen con un intenso trabajo en la última semana y no solo confirmaron su intervención en el incidente vial de este fin de semana, sino que protagonizaron otro operativo destacado el viernes por la noche, en dirección a Piedra del Águila.

Desde la Comisaría Novena de Picún, fueron notificados de un vuelco sobre la ruta, a unos 30 kilómetros. Ayudados por reflectores, auxiliaron a una mujer, que sufrió golpes menores.

En tanto, respecto del hecho de este último domingo, los Bomberos fueron convocados por el Comisaría 42 de Villa El Chocón. El accidente, en esta oportunidad, fue el vuelco de una camioneta Peugeot Partner. En este caso, fueron auxiliadas cuatro personas y según lo informado por el municipio de El Chocón, dos de ellas requirieron un traslado hasta el hospital de esa localidad.

Como ocurre en otras oportunidades, los Bomberos se vieron obligados a reiterar a los automovilistas la necesidad de circular con mucha precaución debido al gran movimiento de turistas que se dirigen a la zona cordillerana. No solo se solicita transitar a las velocidades máximas permitidas sino también tener un gran cuidado en maniobras de sobrepaso y otras acciones necesarias como detenerse si se advierte cansancio o sueño luego de varias horas de conducir.