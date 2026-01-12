Se suceden los vuelcos en rutas de la región y piden a automovilistas circular con mucha precaución

En poco más de 24 horas, se registraron tres vuelcos en las Rutas 237 y 22. Tanto la Policía como Bomberos y servicios de emergencias están trabajando a full.

Los Bomberos de Picún Leufú ya intervinieron en dos siniestros en poco más de 24 horas.

Los violentos vuelcos en las rutas de la región se suceden sin pausa y no solo hoy domingo hubo que lamentar un siniestro en la Ruta Nacional 237, sino que también en el cierre de la semana hábil se produjo otro siniestro similar pero protagonizado por un auto.

De acuerdo a lo informado por los Bomberos de Picún Leufú , solo hubo que asistir a una mujer, que resultó “sin lesiones de consideración”.

Los integrantes de la Central 10 de la localidad de Picún Leufú vienen con un intenso trabajo este fin de semana y no solo confirmaron su intervención en el siniestro de este fin de semana, sino que protagonizaron otro operativo destacado el viernes por la noche, en dirección a Piedra del Águila.

Desde la Comisaría Novena de Picún, fueron notificados de un vuelco sobre la ruta, a unos 30 kilómetros. Ayudados por reflectores, auxiliaron a una mujer, que sufrió golpes menores.

vuelco ruta Gentileza Bomberos Picún Leufú

Una Partner totalmente aplastada

En tanto, respecto del siniestro de este domingo, los Bomberos fueron convocados por el Comisaría 42 de Villa El Chocón. El accidente, en esta oportunidad, fue el vuelco de una camioneta Peugeot Partner. En este caso, fueron auxiliadas cuatro personas y según lo informado por el municipio de El Chocón, dos de ellas requirieron un traslado hasta el hospital de esa localidad.

vuelco ruta Gentileza Bomberos Picún Leufú

Como ocurre en otras oportunidades, los Bomberos se vieron obligados a reiterar a los automovilistas la necesidad de circular con mucha precaución debido al gran movimiento de turistas que se dirigen a la zona cordillerana. No solo se solicita transitar a las velocidades máximas permitidas sino también tener un gran cuidado en maniobras de sobrepaso y otras acciones necesarias como detenerse si se advierte cansancio o sueño luego de varias horas de conducir.

El peligro de manejar sin descanso

Justamente, este fin de semana, se produjo un incidente sobre la Ruta Nacional 22 y que tuvo directa relación con la falta de sueño de una conductora.

La conductora viajaba desde Neuquén Capital hacia la ciudad de Plottier en su auto Renault Sandero. Al quedarse dormida, protagonizó el accidente vial que generó una enorme inquietud en todos los automovilistas que circulaban por allí. Todo ocurrió alrededor de las 14:30 a la altura del kilómetro 1230.

Por fortuna, la mujer no sufrió heridas de consideración y el siniestro no involucró a ninguno de los vehículos que circulaban en ese momento. El comisario Néstor Muñoz reveló a medios locales que ella salió por sus propios medios del vehículo y fue asistida por las personas que ocasionalmente pasaban por el lugar.

Fuentes policiales revelaron que la mujer mayor de edad circulaba en sentido oeste, con el cinturón de seguridad puesto, pero manifestó que perdió el control luego que la venciera el sueño.

Cuando arribaron los servicios de Emergencias constataron que no presentaba heridas de gravedad, aunque igualmente la trasladaron al hospital de Plottier. Allí le realizaron estudios que no arrojaron lesiones de consideración, por lo que estaba pronta a ser dada de alta.

El vehículo quedó en la margen norte de la autovía, sin obstaculizar el paso, por lo que el tránsito se siguió desarrollando con normalidad.