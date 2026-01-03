Un hombre sufrió un fuerte vuelco en la Ruta 237 y fue hospitalizado

Un hombre sufrió un fuerte vuelco este sábado mientras se trasladaba por la Ruta 237 , en cercanías de Piedra del Águila . Fue hospitalizado y se aguarda información sobre su estado de salud.

Según informaron Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el siniestro tuvo lugar este sábado alrededor de las 8, a la altura del kilómetro 1470 de la traza nacional.

Personal policial y de Bomberos se hicieron presentes en la escena y constataron el vuelco de un auto Chevrolet Classic, quedando el rodado en posición lateral.

vuelco piedra (1)

Se registró un solo ocupante, quien fue asistido en el lugar y posteriormente derivado al hospital local para un mayor control médico.

Bomberos permanecieron en el lugar para proceder a la estabilización del vehículo lateralizado y desconexión de la batería para evitar algún cortocircuito que pueda desencadenar un incendio.

No se conocieron las lesiones de su conductor.

Un borracho al volante chocó una casa, cinco autos y no se hizo cargo

Hace un par de días, con motivo de las celebraciones por Año Nuevo se vivió una situación de riesgo que derivó en un auto incrustado en una vivienda de la capital neuquina. "Terminamos de brindar temprano, nos acostamos como cualquier persona que al día siguiente tiene que ir a trabajar, y nos despertó el impacto y los gritos, '¡sáquenle la llave!'", relató una mujer sobre un Año Nuevo de terror. Un borracho al volante quería darse a la fuga después de chocar el frente de su casa y cinco autos estacionados.

Para la bronca de los vecinos del barrio Gran Neuquén Norte, el hombre quiso darse a la fuga y pegarles cuando lo intentaron detener para que no se escapara. El hombre, de 42 años, había quedado con la rueda incrustrada en el paredón con rejas y seguía acelerando la camioneta Duster blanca.

De un lado, las luces de colores navideñas y festivas. En medio de la pared la rueda, y del otro lado un conductor borracho que no se hacía cargo. La principal damnificada fue Victoria Cesetti, quien manifestó que desde el hecho vive una pesadilla por dos motivos que la atormentan. "Anoche del dolor, no podía dormir, porque desde que lo retuvieron hasta que llegó la Policía, nos quiso pegar, nos amenazaba, entre el revuelo me quebré el menique, y además, el miedo, porque mirá lo que pasó y lo que pudo pasar, y si el tipo salió en libertad y de enojo me viene a hacer algo", dijo.

borracho al volante año nuevo choque

Además, el violento siniestro reanimó un viejo reclamo de los vecinos: "cada mínimo ruido me despertaba, escuchar un auto pasar, mira si nos chocan de nuevo, esto es Río Gallegos y Novella, entonces para esquivar el semáforo de Rodhe pasan por acá, se volvió intransitable, no tenemos playa de estacionamiento, estacionamos todos en fila".

El choque se produjo en una zona altamente transitada del barrio Gran Neuquén Norte, atravesada por una diagonal que deriva hacia la Municipalidad nueva y una escuela, lo que incrementa la circulación durante gran parte del día. Según lo que pudieron reconstruir las familias damnificadas, el conductor de la Renault Duster venía por esa diagonal y, tras impactar contra el auto de un vecino, la violencia del golpe y las maniobras posteriores hicieron que el vehículo terminara incrustado dentro del frente de la vivienda.

“Se quería escapar, no estaba en buen estado. Entre los vecinos lo tratábamos de sacar, pero seguía acelerando con la rueda metida en mi casa para poder huir”, contó Cesetti. Esa insistencia por darse a la fuga provocó un choque en cadena: los autos estacionados en fila fueron empujándose uno contra otro y varios quedaron con daños severos.