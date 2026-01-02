Grave vuelco por un barranco camino a Quila Quina: murió la joven que salió despedida del vehículo

El accidente ocurrió el primer día del año, en la zona sur del Parque Nacional Lanín. La mujer estaba internada en estado crítico.

Una de las víctimas que protagonizó el f uerte accidente camino a Quila Quina falleció este viernes tras sufrir una marcada desmejoría en su salud. La joven permanecía internada en el Hospital Dr. Ramón Carrillo junto a su compañera de viaje, ambas integrantes de la misma familia. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo informaron las circunstancias del hecho.

Cabe recordar que inicialmente, solo se sabía que el vehículo, una camioneta Subaru Outback, perdió estabilidad en una curva y terminó dando varias vueltas hasta quedar volcado entre la vegetación, fuera del trazado del camino.

El hecho movilizó un importante operativo de rescate en el que intervinieron Bomberos Voluntarios, personal de Parques Nacionales, efectivos de la Policía de Neuquén y una unidad del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Tras varios minutos de trabajo en el terreno, se logró rescatar a las dos personas que viajaban en la camioneta.

Ambas ocupantes resultaron heridas y fueron trasladados en ambulancia al hospital local para su atención médica. No obstante, la primera información fehaciente sobre su destino y estado de salud se conoció este viernes.

SMAndes_FedericoSoto Accidente camino a Quila Quina_DSC6304

El camino a Quila Quina, muy transitado por turistas durante la temporada de verano, presenta curvas pronunciadas, sectores de ripio y áreas de barranco sin protección, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular. Las autoridades continúan recabando información para determinar las causas del siniestro.

Cómo fue el accidente

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, confió esta mañana en diálogo con LU5 que las víctimas viajaban junto a otro vehículo, todo ocupado por integrantes de la misma familia. De un momento a otro "ven que el otro no los sigue, entonces avisan a la Policía y van y encuentran al otro vehículo 60 metros más abajo".

Según determinaron, la conductora de dicho vehículo perdió el control por motivos que se investigan y cayeron por el barranco, a raíz de lo cual una joven que no llevaba cinturón de seguridad colocado salió despedida por el parabrisas delantero y quedó tirada a unos 30 metros del auto siniestrado.

En tanto, su acompañante quedó atrapada en el auto y debió ser rescatada por Bomberos de San Martín de los Andes.

SMAndes_FedericoSoto Accidente camino a Quila QuinaIMG_5311

"Son de Buenos Aires, no conocen la zona, perdieron el control y cayeron por el barranco", indicó Ortiz Luna. Además, planteó, la zona presenta otra complejidad: la falta de señal telefónica, lo que dificulta muchas veces una rápida intervención.

Lamentable, este viernes por la tarde se conoció que la joven, que se encontraba en grave estado de salud, murió a causa de un cuadro clínico extremadamente delicado. Habría sufrido importantes traumatismos: líquido en uno de los pulmones, broncoaspiración con contenido estomacal, desprendimiento de intestino, laceración hepática y fracturas vertebrales. Por este motivo debió ser intervenida quirúrgicamente el jueves por la noche.

Su familiar también sufrió importantes lesiones, pero de menor entidad. Permanece internada en el mismo centro de salud.

"Fue un trabajo muy complejo de Bomberos de San Martín de los Andes por la pendiente que tiene ese barranco y la condición en que había quedado, fue muy difícil", admitió la secretaria.