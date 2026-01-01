Una camioneta cayó por un barranco camino a Quila Quina: dos personas heridas

El vehículo cayó unos 100 metros por una ladera y quedó volcado entre la vegetación. Las víctimas fueron trasladadas al hospital local.

Un grave accidente ocurrió este martes por la tarde en el camino a Quila Quina, en la zona sur del Parque Nacional Lanín, cuando una camioneta tipo PickUp se desbarrancó y cayó aproximadamente 100 metros por una ladera.

Según informaron fuentes oficiales, por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo perdió estabilidad en una curva y terminó dando varias vueltas hasta quedar volcado entre la vegetación, fuera del trazado del camino.

El hecho movilizó un operativo de rescate en el que intervinieron Bomberos Voluntarios, personal de Parques Nacionales, efectivos de la Policía de Neuquén y una unidad del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Tras varios minutos de trabajo en el terreno, se logró rescatar a las dos personas que viajaban en la camioneta.

Ambos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancia al hospital local para su atención médica. Hasta el momento no se brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, pero se indicó que permanecen bajo observación.

El camino a Quila Quina, muy transitado por turistas durante la temporada de verano, presenta curvas pronunciadas, sectores de ripio y áreas de barranco sin protección, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular. Las autoridades continúan recabando información para determinar las causas del siniestro.

Tragedia en Río Negro: murió un bebé de un año en un accidente vial

La tragedia golpeó de lleno a Chimpay y conmociona a toda la provincia. Un bebé de apenas un año murió tras quedar atrapado dentro de un vehículo que cayó al canal de riego. Manejaba su padre, de apenas 17 años, y también viajaba su mamá, de 16.

El violento despiste y vuelco ocurrió este jueves 1 de enero por la mañana y ahora la Justicia investiga cómo ocurrió. Según el informe oficial con las primera averiguaciones de la Policía, el Renault Sandero en el que viajaba la familia circulaba en sentido noroeste-sureste cuando el joven conductor perdió el control del vehículo.

En cuestión de segundos, el auto se despistó, volcó y terminó cayendo dentro de un canal de gran caudal, por lo que rápidamente comenzó a sumergirse.

Fuentes de la Policía de Chimpay aseguraron que hubo intentos por reanimar al bebé, pero fue imposible.

El hecho se registró cerca de las 9.50 en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, un sector urbano de la localidad, por lo que se presume que el conductor iba a mayor velocidad de la permitida.

Al caer en el canal, el pequeño quedó atrapado en el interior del rodado durante demasiado tiempo. Cuando fue rescatado y pese a los esfuerzos posteriores, murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

A partir de la gravedad del hecho, tomó intervención el Gabinete de Criminalística del Valle Medio. Los peritos realizaron un minucioso trabajo que incluyó inspección ocular, registro fotográfico y la elaboración de un croquis para reconstruir la mecánica del vuelco.

Se analizó en detalle el terreno, la posición final del vehículo y las huellas quedaron bajo análisis para establecer por qué el conductor perdió el control del rodado y si manejaba en forma imprudente.

Como parte del protocolo en este tipo de casos, al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital local. La medida apunta a determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

El caso fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito.