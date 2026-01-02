Año Nuevo de terror: un borracho al volante chocó una casa, cinco autos y no se hizo cargo

El conductor de 42 años fue demorado en la Comisaría 18. La familia está preocupada por los gastos materiales y el miedo a un nuevo choque o represalias.

"Terminamos de brindar temprano, nos acostamos como cualquier persona que al día siguiente tiene que ir a trabajar, y nos despertó el impacto y los gritos, '¡sáquenle la llave!'" , relató una mujer sobre un Año Nuevo de terror . Un borracho al volante quería darse a la fuga después de chocar el frente de su casa y cinco autos estacionados.

Para la bronca de los vecinos del barrio Gran Neuquén Norte, el hombre quiso darse a la fuga y pegarles cuando lo intentaron detener para que no se escapara. El hombre, de 42 años, había quedado con la rueda incrustrada en el paredón con rejas y seguía acelerando la camioneta Duster blanca.

De un lado, las luces de colores navideñas y festivas. En medio de la pared la rueda, y del otro lado un conductor borracho que no se hacía cargo. La principal damnificada fue Victoria Cesetti, quien manifestó que desde el hecho vive una pesadilla por dos motivos que la atormentan. " Anoche del dolor, no podía dormir , porque desde que lo retuvieron hasta que llegó la Policía, nos quiso pegar, nos amenazaba , entre el revuelo me quebré el menique , y además, el miedo, porque mirá lo que pasó y lo que pudo pasar, y si el tipo salió en libertad y de enojo me viene a hacer algo", dijo.

borracho al volante año nuevo choque

Además, el violento siniestro reanimó un viejo reclamo de los vecinos: "cada mínimo ruido me despertaba, escuchar un auto pasar, mira si nos chocan de nuevo, esto es Río Gallegos y Novella, entonces para esquivar el semáforo de Rodhe pasan por acá, se volvió intransitable, no tenemos playa de estacionamiento, estacionamos todos en fila".

Choque en cadena y un agujero en el paredón

El choque se produjo en una zona altamente transitada del barrio Gran Neuquén Norte, atravesada por una diagonal que deriva hacia la Municipalidad nueva y una escuela, lo que incrementa la circulación durante gran parte del día. Según lo que pudieron reconstruir las familias damnificadas, el conductor de la Renault Duster venía por esa diagonal y, tras impactar contra el auto de un vecino, la violencia del golpe y las maniobras posteriores hicieron que el vehículo terminara incrustado dentro del frente de la vivienda.

“Se quería escapar, no estaba en buen estado. Entre los vecinos lo tratábamos de sacar, pero seguía acelerando con la rueda metida en mi casa para poder huir”, contó Cesetti. Esa insistencia por darse a la fuga provocó un choque en cadena: los autos estacionados en fila fueron empujándose uno contra otro y varios quedaron con daños severos.

El más afectado fue un Ford Ka, que terminó "prácticamente irreconocible", con roturas tanto en la parte delantera como trasera. También resultaron dañados un Fiat Siena, otro Fiat, un Chevrolet Onix, dos remisses y vehículos pertenecientes a la familia de la mujer y a otros vecinos.

borracho al volante año nuevo choque (2)

En medio del caos, los vecinos lograron retener al conductor hasta la llegada de la Policía, que arribó al lugar entre las 5:20 y las 5:30 de la madrugada. La denuncia se radicó en la Comisaría 18, donde se habían llevado demorado al hombre, que luego habría sido trasladado al hospital.

La camioneta fue retirada alrededor de las 17, unas 12 horas después del siniestro. Según relataron, desde la Comisaría les informaron que Tránsito no respondía y que no había grúas disponibles, por lo que finalmente se debió contratar una para remover la Duster. El vehículo quedó secuestrado y estacionado en el exterior de la dependencia policial. La familia desconoce si el conductor cuenta con seguro.

Piden que el conductor se disculpe y se haga cargo de los daños

Los daños en la vivienda son de consideración. El paredón, de unos dos metros y medio de altura, no se desplomó por completo gracias a que las rejas estaban firmemente soldadas a las columnas. Sin embargo, la estructura quedó comprometida: hay grietas, ladrillos flojos y sectores que deberán ser demolidos y reconstruidos. “No se cayó todo por la reja, si no, se venía abajo”, explicó Cesetti, quien anticipó que deberá rehacer gran parte del frente de su casa.

Aunque no hubo personas gravemente heridas, el miedo persiste entre los vecinos. “Lo peor es pensar lo que pudo haber pasado. El vecino del monoblock tenía a los hijos jugando a metros, mi vecina decía ‘mirá si me mataba un hijo’”, relató.

Por el momento, ningún representante del conductor se acercó a ofrecer disculpas o hacerse cargo de los daños. “Son daños materiales, pero para nosotros es una impotencia enorme. Justo en estas fechas, con una nena, con el calor, la pileta cerrada y el miedo de que vuelva a pasar”, dijo.

Según relataron los vecinos, el estado del conductor era evidente. “No se podía parar, tenía aliento a alcohol, era muy notorio”, aseguraron. Cuando llegó la Policía, la situación no cambió: el hombre seguía alterado y con intenciones de escapar. De acuerdo a lo que les informaron en el lugar, el test de alcoholemia se realizaría en la comisaría o en el hospital, aunque los vecinos cuestionaron que, tratándose de un caso tan evidente, no se haya hecho de manera inmediata. “Hasta el día de hoy no entiendo cómo pudo haber pasado todo esto”, expresó Cesetti, todavía conmocionada por la violencia del hecho y el riesgo al que quedaron expuestos.

Año nuevo de terror - borracho al volante chocó y no se hizo cargo

Más allá del miedo y los daños, la familia enfrenta ahora la incertidumbre sobre cómo seguir. “No sabemos qué más hacer. Si la persona no responde, son daños materiales, no se lastimó nadie de gravedad, pero nos dijeron que la única opción es una demanda civil, y eso lleva tiempo, dinero, y por ahí terminás gastando más de lo que recuperás”, explicó. Contó además que, junto a su padre, esperaban que alguien del entorno del conductor se acercara a dar una explicación o a ofrecer una disculpa. “No se acercó nadie. Que responda por lo que hizo, así no tenga dinero, aunque sea un ‘disculpa, estuve mal’”, reclamó.

El episodio también arruinó los planes familiares para el primer día del año. Victoria y su marido estaban a horas de salir a trabajar cuando escucharon el impacto. “Somos gente que no hace daño, mi papá estaba a horas de salir a trabajar con el remisse, mi marido también y mirá cómo nos dejaron, justo en estas fechas”, lamentó.

Además, el 1° de enero habían planificado que luego sea un día de descanso, parrilla y pileta por el calor, pero terminó marcado por el paredón destruido, la pileta desarmada y el miedo constante. “Mi hija estaba triste, con el día hermoso que hizo, y tuvimos todo cerrado por temor a que se lastime o a que vuelva a pasar algo”, concluyó.