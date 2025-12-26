La mujer hallada muerta en una camioneta en Cumelén no presentaba signos de violencia

Avanza la investigación para determinar la causa de la muerte de una mujer de 41 años hallada este jueves dentro de una camioneta en el barrio Cumelén , en el sector centro oeste de la ciudad de Neuquén.

En la plaza Pehuén Mapu, ubicada en Carlos H. Rodríguez entre Pringles y Peñaloza, se montó un importante operativo policial y el hecho causó conmoción entre los vecinos.

LM Neuquén relevó que la mujer fue encontrada muerta dentro de una camioneta Kangoo Renault gris tipo furgón , sin ventanas traseras, cuyo vidrio del lado del acompañante tuvo que ser roto por efectivos policiales. La situación fue alertada por un hombre a través de un llamado telefónico , y es el único demorado hasta el momento.

Personal de Criminalística observó que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones visibles como así tampoco participación de terceros dentro de la camioneta. Aunque convocaron la intervención de Antinarcóticos dado que en el interior de la Kangoo hallaron una sustancia blanca, que luego se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Femicidio barrio Cumelen (1) Maria Isabel Sanchez

Los últimos movimientos

Cerca de las 8 de este jueves, dos móviles policiales arribaron a la calle María Bustos de Soria entre Coronel Pringles y Ángel V. Peñaloza, tras un llamado de alerta por la presunta muerte de una mujer dentro de una camioneta. Al arribar, rompieron el vidrio de la ventana del lado derecho y constataron que en el asiento trasero una mujer yacía tapada sin signos vitales.

Andrés, uno de los vecinos del barrio, aseguró a LM Neuquén que desde el 17 de diciembre la camioneta permanecía estacionada a metros de su casa, frente a un terreno baldío con cerco perimetral. Incluso llegaron a pensar que estaba abandonada, pero había movimientos extraños.

"Estaban viviendo ahí adentro, ellos iban y venían, a veces dormían de día en la camioneta, a veces llegaban a las 8 de la noche y se metían adentro", precisó sobre la dinámica que comenzaron a percibir desde hace aproximadamente 10 días. En cuanto a las edades, indicó que ambos tendrían entre 30 y 40 años.

Femicidio barrio Cumelen (4) Maria Isabel Sanchez

Posteriormente, los efectivos realizaron un relevamiento entre los vecinos quienes les informaron que la camioneta se encontraba sobre calle María Bustos de Soria, sobre el Margen Norte desde hace aproximadamente dos semanas.