Investigan un femicidio: hallan una mujer muerta dentro de una camioneta en barrio Cumelén

Una mujer fue hallada muerta dentro de una camioneta en el barrio Cumelén , en el sector centro oeste de Neuquén, e investigan el hecho como presunto femicidio . En la plaza Pehuén Mapu, ubicada en Carlos H. Rodríguez entre Pringles y Peñaloza, se montó un importante operativo policial y el hecho causó conmoción entre los vecinos.

LM Neuquén relevó que la mujer fue encontrada muerta dentro de una camioneta Kangoo Renault gris tipo furgón , sin ventanas traseras, cuyo vidrio del lado del acompañante tuvo que ser roto por efectivos policiales. La situación fue alertada por un hombre a través de un llamado telefónico , y es el único demorado hasta el momento.

Por su parte, los vecinos refirieron que, en los últimos días, la camioneta estaba de forma permanente en la zona y que allí vivía la mujer con su pareja . El vehículo permanece estacionado sobre la calle María Bustos de Soria .

Desde aproximadamente las 8 de la mañana, dos móviles policiales arribaron a la calle María Bustos de Soria entre Coronel Pringles y Ángel V. Peñaloza, a raíz de un llamado de alerta por la presunta muerte de una mujer dentro de una camioneta. Al arribar, rompieron el vidrio de la ventana del lado derecho y constataron que en el asiento trasero una mujer yacía tapada sin signos vitales.

De acuerdo a lo relatado por Andrés, uno de los vecinos, a LM Neuquén, el hecho lógicamente llamó la atención, aunque, sin embargo, aseguró que desde el 17 de diciembre la camioneta permanecía estacionada junto a metros de su casa, frente a un terreno baldío con cerco perimetral. Incluso llegaron a pensar que estaba abandonada, pero había movimientos extraños.

"Estaban viviendo ahí adentro, ellos iban y venían, a veces dormían de día en la camioneta, a veces llegaban a las 8 de la noche y se metían adentro", precisó sobre la dinámica que comenzaron a percibir desde hace aproximadamente 10 días. En cuanto a las edades, indicó que ambos tendrían entre 30 y 40 años.

Peritajes a la camioneta y sospechas de femicidio

En el lugar tomó intervención la Comisaría Tercera, quien indicó a LM Neuquén que se trataba de una joven sin signos vitales en el interior de la camioneta, por lo que cortaron el tránsito en la caudra y perimetraron parte de la plaza Pehuén Mapu hasta la vereda del terreno baldío, rodeando la escena del presunto crimen.

Luego, alrededor de las 10 de la mañana arribó personal de Criminalística al lugar. Cinco peritos realizaron el análisis del asfalto, señalizando evidencias a su paso, cerca del furgón. A su vez, avanzaron con las pericias fotográficas y planimétricas. Luego, armaron la valla visual para proteger el momento de la extracción del cuerpo del asiento posterior de la camioneta.

El fiscal del caso es Andrés Azar, de la unidad de Delitos contra las Personas, quien solicitó la realización de una autopsia. Por lo relevado, la investigación reconstruyó que sería una mujer que vivía en situación de calle. Desde el MPF indicaron que por el momento no se ordenó la detención del demorado.

Mientras tanto, se avanza la entrevista a vecinos y posibles testigos del hecho, al mismo tiempo que relevan las cámaras de seguridad privadas que apuntaban hacia la camioneta. Al lugar del hecho también arribó el Departamento de Investigaciones.