El hombre que apuñaló a su pareja irá a prisión preventiva: "La víctima naturaliza los hechos de violencia"

En noviembre quedó imputado por intento de femicidio. El Ministerio Público Fiscal advirtió manipulación y riesgo de entorpecimiento a la investigación.

El tribunal impuso la prisión preventiva por la necesidad de proteger a la víctima, especialmente en función de su situación de vulnerabilidad.

Un impactante caso de intento de femicidio avanza, aunque luego de sobrevivir y en pleno proceso de investigación, la víctima intentó retirar la acusación y manifestó no sentir temor . Esta posición fue utilizada por la defensa para proponer la detención domiciliaria al imputado. Sin embargo, ante un pedido del Ministerio Pública Fiscal, el tribunal impuso la prisión preventiva .

Al resolver, el tribunal de revisión —integrado por Marco Lupica Cristo, Luciano Hermosilla y Carolina García— entendió que persiste el riesgo de entorpecimiento del proceso y la necesidad de proteger a la víctima , especialmente en función de su situación de vulnerabilidad y de antecedentes de incumplimiento de medidas dispuestas en otros fueros.

También se valoró que la retractación de la víctima ya había sido considerada y que sus manifestaciones actuales "no neutralizan los peligros identificados ".

Intento de femicidio, manipulación y riesgo de vida

El tribunal resolvió confirmar en todos sus términos la prisión preventiva dispuesta oportunamente por la jueza Carina Álvarez. De esta manera, se mantendrá por el plazo ya fijado, con vencimiento el 10 de marzo de 2026, y rechazó el planteo de la defensa.

En la audiencia de modificación de medidas cautelares realizada el 7 de enero de 2026, las asistentes letradas de Rincón de los Sauces, Yésica Barbích y Laura Espíndola solicitaron que se mantenga la prisión preventiva al considerar que no existían hechos nuevos que permitieran disminuir o neutralizar los riesgos procesales. En ese marco, Barbích sostuvo que la víctima se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, enmarcada en un contexto de violencia de género, y que ha intentado retirar la acusación.

Por este motivo, la letrada indicó durante esa audiencia que: "se evidencia que la víctima naturaliza los hechos de violencia que luego la ponen en riesgo". En ese sentido, afirmó que la fiscalía “no cuenta con el apoyo de la víctima para esclarecer el hecho”.

Además, advirtió manipulación por parte del imputado, y que existe un “riesgo cierto” para la integridad física de la mujer. Ante el tribunal de revisión, las representantes del Ministerio Público Fiscal ratificaron esos argumentos.

Tras hacer una escena de celos, el imputado la apuñaló por la espalda

Según la acusación, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025 por la noche, cuando, tras una discusión, el imputado atacó a su pareja en la vivienda de un amigo en la ciudad de Rincón de los Sauces. El hecho generó gran conmoción porque se dio a conocer a pocas horas del femicidio de Mabel Rosana López Fernández, arrojada por un barranco por su pareja cuando se dirigía a realizar una denuncia por violencia de género.

Cerca de las 20, "E.A.E." -como se identificó al agresor- comenzó a discutir con la mujer "a partir de un reclamo por celos de parte del imputado, quien en ese contexto comenzó a agredir físicamente a la víctima: primero la golpeó, luego le dio un cabezazo en el rostro y le arrojó un teléfono celular que impactó en su frente", relató la fiscal Rivero.

Seguido de esto, tomó un cuchillo tipo Tramontina y, cuando la víctima intentó cubrirse, le provocó un corte en la mano, y a finalmente la apuñaló por la espalda.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo, una herida cortante en el dedo anular derecho y una herida por arma blanca en la región toracolumbar izquierda, de aproximadamente 3 centímetros de profundidad.

Por este motivo, la fiscal encuadró el accionar de "E.A.E." en el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), en grado de tentativa y en calidad de autor.